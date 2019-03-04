В лесу среди мусора была обнаружена еле живая собака

Инспекторы доставили его в ветеринарную клинику.
Сейчас щенок чувствует себя хорошо, охотно общается с людьми. Его новым хозяином стал один из работников Каунасской инспекции охраны окружающей среды.
Каунасская инспекция охраны окружающей среды напоминает, что за жестокое обращение с животными может грозить как административная, так и уголовная ответственность.
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