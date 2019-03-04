В лесу среди мусора была обнаружена еле живая собака

В минувший четверг инспекторы Каунасской инспекции охраны окружающей среды, расследуя жалобу о выброшенном в Каунасском районе мусоре, обнаружили в лесу среди мусора ящик с лежащей в нем едва живым щенком.
Leisgyvis šuo
© DELFI montažas

Инспекторы доставили его в ветеринарную клинику.

Сейчас щенок чувствует себя хорошо, охотно общается с людьми. Его новым хозяином стал один из работников Каунасской инспекции охраны окружающей среды.

Каунасская инспекция охраны окружающей среды напоминает, что за жестокое обращение с животными может грозить как административная, так и уголовная ответственность.

Rastas leisgyvis šuo
Rastas leisgyvis šuo
© Aplinkos apsaugos departamentas
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