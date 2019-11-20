"Может, не будет зимы или весна так и не наступит. Мы живем на ул. Ванагинес соду, рядом с лесом, где регулярно выгуливаем собаку", – рассказала женщина.
Она сказала, что там находится Ванагинский геоморфологический заповедник, весной все холмы синеют от печеночниц, но цветущие растения осенью они увидели впервые.
"Конечно, Гедрюс нашел один цветок, у меня есть фото, сделанное 17 марта, значит, это "второй урожай" в этом году", – рассказала Юрате.
Натуралист Селямонас Палтанавичюс сказал, что цветение печеночниц в это время его не удивляет, и это совсем не означает, что в Литве вскоре климат будет как в Африке.
"Это не единичный случай. Я видел цветущие ветреницы, которые обычно распускаются в конце марта. С другой стороны - это не массовое явление. Просто слишком долго стоит теплая погода, которую не прерывали даже кратковременные периоды похолодания, а они могли бы замедлить вегетацию. Растения за лето накопили энергию и не соблюдают сезонность, ведь погода сейчас как в марте", – сказал натуралист.
Палтанавичюс сказал, что такие сюрпризы природы для диких растений не страшны, печеночницы не исчезнут. Даже если их цветки замерзнут, корневая система сохранится, и они снова зацветут весной.
Иное дело растения в огороде. О них надо позаботиться.
"Луковичные растения, особенно те, которые были посажены в сентябре, могут прорасти, и если зима не будет снежной, они замерзнут. Их надо накрыть", – сказал Палтанавичюс.
Напомним, что в ноябре читатели портала обнаружили и другие цветущие растения.
Министерство рассматривает отказ от дополнительных выходных для родителей (1)
Индра, воспитывающая одного ребенка, после Нового года...
В лесах зацвели печеночницы – есть ли вероятность их исчезновения
Супруг Юрате из Вильнюса 20 ноября, выгуливая собаку в...
Распался второй брак сына бывшего авторитета каунасского преступного мира Дактараса (5)
20 ноября утром Каунасский участковый суд завершил...
Правящие Литвы предлагают новые налоги, но отказываются от миллионов (20)
В последние годы государственные предприятия...
TOP новостей
Министерство рассматривает отказ от дополнительных выходных для родителей (1)
Индра, воспитывающая одного ребенка, после Нового года...
Правящие Литвы предлагают новые налоги, но отказываются от миллионов (20)
В последние годы государственные предприятия...
Президент Литвы о нежелании правящих повышать пенсии: пусть скажут об этом людям в лицо (45)
После того как парламентский комитет по бюджету и...
В среду премьер-министр Литвы взял больничный (1)
20 ноября, в среду, премьер-министр Литвы Саулюс...
Полиция ищет подозреваемого в мошенничестве: обманывает женщин и скрывается с их деньгами (1)
Вильнюсский 1-й комиссариат полиции расследует дело о...