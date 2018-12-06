Во второй половине октября начался сезон охоты на волков, результаты которой удивили даже видавших виды охотников, пишет Gimtasis Rokiškis.
Vilkas
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1 декабря одного волка убили на охотничьих угодьях в Салагирисе, 3 декабря - четырех в Ажуожеряй. Не разочаровался и гость, приехавший из Вильнюса на коммерческую охоту – он убил волка (за него он заплатил 500 евро).

"Мы знали, что в лесу Ажуожеряй появилось много волков, мы видели следы на снегу. На охоту мы пригласили и членов других кружков, всего больше 30 человек. Пятеро мужчин убили 4 волков, в одного одновременно выстрелили двое, поэтому он оказался на счету у обоих", – сказал глава Юодупского клуба Ритис Андрюшкявичюс. Охотники убили троих крупных молодых волков и одного взрослого самца.

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"На наших охотничьих угодьях количество волков значительно выросло, стало им много и во всем районе. У волка должна быть своя территория, поскольку стаи растут, волкам не хватает места. Вот они и приходят в деревни. Прямо скажу: если бы я жил рядом с лесом, то не осмелился бы оставить ребенка одного около дома. Волки осмелели и никто не может гарантировать, что они не станут нападать на людей. В лес без охраны стало опасно ходить, поведение волка непредсказуемо", – сказал Андрюшкявичюс.

Опытный лесник и охотник сказал, что количество волков надо контролировать, поскольку стаи быстро растут.

"Пользователи интернета осуждают охотников, смеются над ними. Интересно, что бы они сказали, если бы пострадали от них сами или или их скот?" –вопрошает Андрюшкявичюс.

С начала сезона Юодупский клуб уже убил 5 волков. Во всем Рокишкском районе с начала сезона убиты 6 волков. По словам охотников, это значит, что волков в районе стало очень много.

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