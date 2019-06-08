В Лаздияй состоялись куриные бега

7 июня вечером в Лаздияй, в городском парке, уже во второй раз состоялись куриные бега.
© Romas Sadauskas-Kvietkevičius

В состязаниях участвовали около 20 птицеводов из Дзукии.

Участвовать в состязаниях могли все желающие, а в парке, где проходил праздник, можно было взять курицу напрокат.

Правила за год не изменились: куры должны были преодолеть расстояние в 10 м от клетки с домиком до клетки на другом конце тоннеля.

Не все куры преодолели это расстояние – одна "спортсменка" сбежала от своего хозяина и спряталась за сценой, на сцене для звукооператора.

Кроме того, организаторы разрешили принять участие в забеге и одному петуху, но он не стал победителем.

В финал вышла курица Кулка (Пуля) из Алитуса и Ирена из Лаздийского района. Хозяин Кулки Игнас, получивший приз в размере 100 евро был неразговорчив. Во время награждения он только сказал: "Мы растили курицу, тренировали".

Хозяин Ирены Игнас Симанинас получил 80 евро. На третьем месте была курица Пантера и ее тренер Мантас Валуконис, получивший 50 евро.

Призы учредила компания Paukščių gojus. Во время праздника прошла и выставка декоративных птиц.

Vištų lenktynių nugalėtojas
Vištų lenktynių nugalėtojas
© Romas Sadauskas-Kvietkevičius

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