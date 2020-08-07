В Лаздийском районе врач амбулатории напал на полицейских

На стоянку в сопровождении полицейского экипажа приехал автомобиль. Полицейский автомобиль заблокировал его , а выбежавший из авто мужчина с кулаками бросился на стражей порядка. Прохожие сняли инцидент на видео.

Свидетелями инцидента стали и работники амбулатории.

Выяснилось, что на полицейских напал хирург Лаздийского центра оказания первичной медицинской помощи Арвидас Мазуркявичюс. Он работает хирургом Лаздийской амбулатории.

Глава комиссариата полиции Лаздийского района Видмантас Кондрацкис сказал, что около 8 ч. утра было получено сообщение, что по дороге Лаздияй-Вейсеяй едет автомобиль, водитель которого странно себя ведет – едет по всей дороге, не соблюдая правила, выезжает на встречную полосу.

"Звонивший сказал, что водитель может быть пьян. Патрульные пытались остановить автомобиль, но его водитель не реагировал", – сказал комиссар.

Заблокировать автомобиль полицейским удалось только тогда, когда он подъехал к стоянке. Тут водитель с кулаками и набросился на полицейских - одного ударил кулаком в лицо.

На место происшествия приехал еще один экипаж. Глава комиссариата сказал, что драчун оказывал сопротивление при задержании.

"Патрульные сказали, что этот человек вел себя неадекватно, с трудом ориентировался в пространстве, не понимал, что происходит", – заметил Кондрацкис.

После освидетельствования, оказалось, что врач трезв. "Был составлен протокол об административном нарушении - невыполнении законных требований стражей порядка, дело передано в суд", – сказал Кондрацкис.

Директор поликлиники Аушра Дайнаускене сказала, что узнала об инциденте от журналиста.

Врача Мазуркявичюса Дайнаускене охарактеризовала как хорошего специалиста, которого любят пациенты.

"Не знаю, что могло произойти. Мне трудно комментировать, поскольку я пока информацией не располагаю. До сих пор поведение врача никаких проблем не создавало. Могу казать о нем только хорошее, все это очень странно. Будем выяснять", – сказала Дайнаускене.

Сам врач не отрицал, что не подчинялся требованиям полиции и не остановился. Он сказал, что полицейские останавливали его, нарушая правила, – в лесу, на повороте, не включали огни. Врач сказал, что когда он остановился у амбулатории, один из полицейских пытался силой вытащить его из авто.

"Конечно, когда он схватил меня, я, защищаясь, ударил его. Да даже не ударил? Схватил за лицо и все. Есть свидетели, он вел себя как зверь", – сказал Мазуркявичюс, который готов доказывать свою невиновность в суде.

"Там все серьезнее, не только этот инцидент. Меня преследуют, все время останавливают и останавливают", – сказал врач.