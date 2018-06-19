13 июня, в 21.30 ч. волк был замечен в хозяйстве Санты Бабикайте, в деревне Немаюнай, которая занимается овцеводством. К сожалению, хозяева спохватились поздно – волк зарезал 3 овец и 3 ягнят, еще две овцы получили тяжелые травмы и не выжили.
Волк вел себя нагло и отчаянно – он вышел на охоту, когда было еще достаточно светло, кроме того, в хозяйстве были люди. Волка видела и сама Бабикайте и несколько работников. Волк преодолел забор из проволочной сетки. Для местных охотников и специалистов по охране окружающей среды это не стало сюрпризом. Они сказали, что видели волка в лесу Гирайте и прежде. Он мог прийти из соседнего Калнишкского леса. Бабикайте обратилась в мэрию с просьбой оценить и возместить нанесенный ущерб.
Ущерб возместят из специального фонда. Ущерб должны подсчитать в течение 7 дней со дня поступления заявления. Этим занимается специальная комиссия.
В прошлом году волки нанесли ущерб более чем 10 хозяйствам Лаздийского района.
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