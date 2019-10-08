В 9 ч. утра полиция выяснила, что 4 из 7 работников были пьяными. Один был наказан за то, что в нетрезвом виде управлял лошадью, запряженной в телегу, трое за то, что появились нетрезвыми в общественном месте.

Инцидент на сельском кладбище был зафиксирован 18 сентября 2019 года, однако мэрия Лаздийского района до сих пор не располагает никакой информацией о нем.

О нетрезвых работниках не информировали и Государственную инспекцию по труду. В организме рабочих было от 2 до 3 промилле. несмотря на этом им разрешили продолжить работу с бензопилами и топорами.

Мужчины работали по распоряжению старосты Норагеляй Реймондаса Грубиса. Они отрабатывали за социальные пособия (122 евро).

Глава Лаздийского комиссариата полиции Видмантас Кондрацкис подтвердил, что 18 сентября полицейских вызывали на кладбище, они установили, что 4 работников пьяны. Полицию вызвали люди, которые увидели, что могила их родственников была завалена сучьями.

Этот факт не всплыл бы, если бы не жители, возмущенные тем, что рабочие завалили могилу сучьями. Ситуацию стали выяснять только после вмешательства СМИ.

Специалист староства Норагеляй Грубис, который 18 сентября был в должности старосты, на вопрос, почему разрешили работать пьяным людям, ответил вопросом: "А где мне брать других? Здесь все такие!"

Представитель администрации С.Петраускас сказал, что эта тема - больная, особенно в сельской местности.

"Старосты жалуются, что таким страшно доверить технику и инструменты. А сами получатели пособий знают, что почти нет возможности их наказать – не платить пособия по закону мы не можем: теоретически можно прекратить их выплату, но на практике сделать это сложно", – сказал Петраускас.