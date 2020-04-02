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2 апреля вечером в Латвии у литовской границы выстроилась 12-километровая очередь из автомобилей.
В Латвии у литовской границы стоит 12-километровая очередь
© Mindaugas Milinis

Представитель службы охраны госграницы Рокас Пукинскас информировал, что очередь образовалась потому, что специалисты Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) измеряют температуру у водителей .

По словам представителя пограничников, в очереди стоят в основном легковые автомобили.

Латвийская администрация дорог информировала, что около 19 ч вереница машин составляла 16 км. Это единственный пункт на границе с Латвией, через который пропускают легковушки.

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После полуночи в Литву легковые автомобили смогут попасть только через КПП Калвария-Будзиско (граница с Польшей) и Салочяй-Гренцтале (граница с Латвией).

Через границу могут проехать граждане Литвы, иностранцы, которые едут через Литву транзитом, а также иностранцы, у которых есть вид на жительство в Литве или разрешение на работу.

Грузовой транспорт по-прежнему может беспрепятственно перевозить товары через границу Литвы.

Ограничения на границе будут действовать как минимум до 13 апреля.

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