Министерство благосостояния Латвии с 1 января 2019 года планирует в течение года реализовать пилотный проект по оказанию пенсионерам финансовой помощи для протезирования зубов. Это предусмотрено информационным докладом, принятым правительством к сведению, сообщает LETA.
© DELFI / Andrius Ufartas

Общие расходы на реализацию проекта исчисляются в 18 тыс. евро. Планируется, что государство оплатит пенсионерам 70% расходов на протезирование зубов, но не больше 150 евро на человека.

В реализации проекта будут участвовать Институт стоматологии и студенты зубоврачебного факультета Рижского университета Страдиньша.

В 2019 году планируется оказать поддержку 12 людям в возрасте старше 65 лет, которым полностью потерянные зубы заменят съемными протезами.

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