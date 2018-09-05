Общие расходы на реализацию проекта исчисляются в 18 тыс. евро. Планируется, что государство оплатит пенсионерам 70% расходов на протезирование зубов, но не больше 150 евро на человека.

В реализации проекта будут участвовать Институт стоматологии и студенты зубоврачебного факультета Рижского университета Страдиньша.

В 2019 году планируется оказать поддержку 12 людям в возрасте старше 65 лет, которым полностью потерянные зубы заменят съемными протезами.