В Куршском заливе обнаружили затонувший куренас и сумку его капитана

"Судно перевернулось и, скорее всего, уперлось в дно между Прейлой и Штурмай", – сказал представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Вайдас Масиляускас.
Служащие департамента вместе с сыном пропавшего доплыли до места, где обнаружили куренас и отметили его буем. Когда будет подходящая погода, его планируют поднять из воды.
Была обнаружена и сумка Адомавичюса. Ранее сообщалось, что водолазы будут искать пропавшего капитана, но поиск не был начат.
"Под водой, из-за плохой погоды, тело искать невозможно", – сказала представитель Морского музея.
Куренас, принадлежащий Морскому музею, перевернулся 2 июля. Двоих членов экипажа удалось спасти, однако капитана Адомавичюса найти не удалось. Его считают пропавшим без вести.
На спасенных были спасательные жилеты, а на Адомавичюсе его не было.
Один из членов экипажа пытался спасти капитана, бросив ему буй, но тот не смог его поймать и исчез в волнах.
Судно шло в Каунас на праздник, назначенный на 6 июля.
Во вторник разыгралась буря. Скорость ветра достигла 15–17 м/с, порывы достигали 20 м/с, однако судоходство не было ограничено.
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