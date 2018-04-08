Передачу на канале NBC показывают с 1975 года. Это одно из популярнейших в США шоу. Поэтому одно лишь упоминание в этой передаче, которую смотрят миллионы зрителей, это большое достижение – даже несмотря на шутки, которые слышатся в эфире.
Объектом для создания сюжетов для этой передачи в последнее время стал канал FOX News и президент Трамп, который смотрит его. Трампа играет актер Алек Болдуин.
Сам Трамп неоднократно возмущался в Twitter тем, как его изображают в этой передаче: некомпетентного, высокомерного, самовлюбленного, незрелого и наглого человека, который не терпит конкуренции и людей, которые умнее его самого. Таким Трампа и сыграл Болдуин в последней передаче.
Правда, на этот раз контекстом послужило выступление самого Трампа на встрече с главами стран Балтии. Во время встречи Трамп на самом деле удивлял СМИ странными и оскорбительными заявлениями, а в какой-то момент напрямую обратился к главе Литвы Дале Грибаускайте с просьбой поддержать его слова.
Роль Грибаускайте в передаче доверили одной из популярнейших актрис Saturday Night Live – Кейт Маккиннон. Она пародировала советника Трампа Келлиэнн Конуэй и соперницу Трампа Хиллари Клинтон.
В разыгранной пресс-конференции больше всего внимания опять-таки уделялось странным заявлениям Трампа, который говорил не по плану – во время передачи дали понять, о чем Трампа спросили бы американские журналисты, если бы возможность задавать вопросы предоставили им, а не журналистам стран Балтии: о порнозвезде Сторми Дэниэлс, Amazon, иммиграции, границе с Мексикой.
Но не упустили также случая пошутить над отношением Трампа к гостям во время пресс-конференции. Шутка была очень оригинальной: чтобы доказать, что он умеет читать (читать Трамп не любит), он взял лист с предупреждением, на котором написано "не поздравлять Путина" – так напомнили о реальном происшествии, которое имело место несколько недель назад, когда Трамп, несмотря на ясную весть советников "не поздравлять Путина с победой на выборах", все равно поздравил его.
Такое поздравление Трамп, которого играл Болдуин, повторил и в передаче. Кроме того, поприветствовать президентов Литвы и Эстонии, во время передачи персонаж Трампа не сумел вспомнить название третьей страны и назвал Латвию "Станкония". Кроме того, ему было сложно произнести слово "столетие", когда он пытался поздравить страны Балтии со столетним юбилеем.
"Хорошо, с меня довольно, цыганка, ты первая", – сказал персонаж Трампа, обращаясь к "Грибаускайте". Едва скрывая скуку и сонливость, он все же пришел в себя и мысленно повторял: "Только не упоминай о ее волосах, только не упоминай о ее волосах".
"Отличное выступление и, кстати, ваши волосы – обалденные", – сказал "Трамп", который славится своей необычной прической. Он сравнил Грибаускайте с голливудской актрисой Жа Жа Габор.
Правда, главам других стран Балтии повезло меньше: главу Эстонии не упомянули вообще, а президента Латвии Раймондса Вейониса сначала сравнили с Балки из комедийного сериала "Идеальные незнакомцы", а после неудобного вопроса Трамп обратился к нему следующим образом: "Борат, хочешь ответить на этот вопрос?"
На самом деле и во время реальной пресс-конференции реальный Трамп вел себя с президентом Латвии не слишком уважительно, побуждал его, как это делают с детьми, выбрать журналиста, который сможет задать вопрос.
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