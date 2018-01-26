В мероприятии в МИД Литвы, в Вильнюсе примут участие министр иностранных дел Линас Линкявичюс, председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски, заместитель посла Израиля в Литве Эфрат Хохштетлер, театровед, профессор Ирена Вейсайте. В мероприятии также примет участие оперный солист Рафаилас Карпис, будет открыта выставка фотографий Мячиса Бразайтиса "Еврейский квартал Вильнюса".
В Паневежисе в пятницу жители приглашены собраться на еврейском кладбище, в мемориальном сквере, рядом с гимназией "Витурис". Потом собравшиеся отправятся на место массовых убийств - Курганавский лес, где было убито 8 тысяч паневежских евреев. В офисе еврейской общины Паневежиса состоится открытие выставки "Трагедия Холокоста".
В Каунасе Международный день памяти жертв Холокоста будет отмечаться в понедельник - на мероприятии будет представлена композиция "Спасенные миры", состоится показ отрывков из документального фильма "Этюд надежды".
Международный день памяти жертв Холокоста связан с 27 января 1945 года, когда были освобождены заключенные концлагеря в Освенциме. В этом самом большом концлагере было уничтожено более 1,5 млн. человек, из них более 1 млн. - евреи.
В годы Второй мировой войны нацисты в Литве, зачастую при помощи местных пособников, уничтожили более 90% еврейской общины, численность которой до войны превышала 200 тыс. человек. За спасение евреев Праведниками среди народов мира признано более 800 жителей Литвы. В Литве сейчас проживает около 5 тыс. евреев.
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