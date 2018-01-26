В Вильнюсе и Паневежисе в пятницу пройдут мероприятия, приуроченные к Международному дню памяти жертв Холокоста. Чуть позже подобные мероприятия пройдут и в других городах страны.
© Shutterstock

В мероприятии в МИД Литвы, в Вильнюсе примут участие министр иностранных дел Линас Линкявичюс, председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски, заместитель посла Израиля в Литве Эфрат Хохштетлер, театровед, профессор Ирена Вейсайте. В мероприятии также примет участие оперный солист Рафаилас Карпис, будет открыта выставка фотографий Мячиса Бразайтиса "Еврейский квартал Вильнюса".

В Паневежисе в пятницу жители приглашены собраться на еврейском кладбище, в мемориальном сквере, рядом с гимназией "Витурис". Потом собравшиеся отправятся на место массовых убийств - Курганавский лес, где было убито 8 тысяч паневежских евреев. В офисе еврейской общины Паневежиса состоится открытие выставки "Трагедия Холокоста".

В Каунасе Международный день памяти жертв Холокоста будет отмечаться в понедельник - на мероприятии будет представлена композиция "Спасенные миры", состоится показ отрывков из документального фильма "Этюд надежды".

Международный день памяти жертв Холокоста связан с 27 января 1945 года, когда были освобождены заключенные концлагеря в Освенциме. В этом самом большом концлагере было уничтожено более 1,5 млн. человек, из них более 1 млн. - евреи.

В годы Второй мировой войны нацисты в Литве, зачастую при помощи местных пособников, уничтожили более 90% еврейской общины, численность которой до войны превышала 200 тыс. человек. За спасение евреев Праведниками среди народов мира признано более 800 жителей Литвы. В Литве сейчас проживает около 5 тыс. евреев.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Абсурд, связанный с "детскими" деньгами, продолжается: проверьте паспорт (9)

Одним из самых больших достижений 2017 года правящие в...

Апелляционный суд Литвы завершил рассмотрение жалоб осужденных за шпионаж

Апелляционный суд Литвы (АСЛ) в пятницу завершил...

К эмиграции готовится врач Кевалас, заговоривший о масштабах насилия над детьми в Литве (3)

Глава Каунасской детской клиники профессор Римантас...

"Литва. Вильнюс. Цитаты": красавица Майка из "Электроника" и ее любимый город (15)

Оксана Алексеева , которая сыграла красавицу Майю...

Полигоны ВС Литвы до 2022 года будут расширены вдвое (9)

В настоящее время идет расширение основных полигонов...

TOP новостей

Абсурд, связанный с "детскими" деньгами, продолжается: проверьте паспорт (9)

Одним из самых больших достижений 2017 года правящие в...

Тутейшие."Дорога в хинтерланд" - документальный сериал DELFI (28)

"Я думаю, что Шальчининкай должны стать нормальным...

"Сексуальная" реклама Вильнюса понравилась даже Каунасу (40)

Представьте себе такую эффектную рекламу Вильнюса ,...

Побывавший в трех концентрационных лагерях Моисей своими глазами видел, что творилось в Каунасе (36)

Моисей Прейс – сейчас единственный еврей в Литве,...

Иосиф Воронко

Виленские белорусы: за Литву от свободных волн Балтии до пущ белорусских земель (65)

Национальные движения в Европе постепенно и динамично...