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Несколько десятков жителей Литвы, которые вернулись из-за границы уже изолированы в специально подготовленных муниципалитетами помещениях.
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
© Shutterstock

"Изолированы около 20 человек", – сказал заместитель главы администрации Каунасской мэрии Паулюс Кярас.

Он сказал, что муниципалитет подготовил около 250 таких помещений. В них могут остановиться люди, у которых нет возможности самоизолироваться дома.

"Это количество может увеличиться, поскольку ведутся переговоры с гостиницами, компаниями, предоставляющими услуги проживания", – сказал он.

К Клайпеде в помещениях муниципалитета изолированы 16 человек, сказала пресс-секретарь местного муниципалитета Аушра Лукаускенe. Всего мэрия предусмотрела 539 таких мест.

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Ни Каунас, ни Клайпеда не называют конкретные адреса, но отмечают, что речь идет о гостиницах, мотелях и помещениях, принадлежащих муниципалитетам.

Вильнюсский муниципалитет указал, что предоставит информацию об этом сегодня во время пресс-конференции.

В Литве вернувшимся из-за границы за нарушение режима самоизоляции угрожает юридическая ответственность.

ru.DELFI.lt
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