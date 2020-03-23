"Изолированы около 20 человек", – сказал заместитель главы администрации Каунасской мэрии Паулюс Кярас.

Он сказал, что муниципалитет подготовил около 250 таких помещений. В них могут остановиться люди, у которых нет возможности самоизолироваться дома.

"Это количество может увеличиться, поскольку ведутся переговоры с гостиницами, компаниями, предоставляющими услуги проживания", – сказал он.

К Клайпеде в помещениях муниципалитета изолированы 16 человек, сказала пресс-секретарь местного муниципалитета Аушра Лукаускенe. Всего мэрия предусмотрела 539 таких мест.

Ни Каунас, ни Клайпеда не называют конкретные адреса, но отмечают, что речь идет о гостиницах, мотелях и помещениях, принадлежащих муниципалитетам.

Вильнюсский муниципалитет указал, что предоставит информацию об этом сегодня во время пресс-конференции.

В Литве вернувшимся из-за границы за нарушение режима самоизоляции угрожает юридическая ответственность.