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В крупных городах Литвы начинается отопительный сезон, во время которого обещают самые низкие цены за последние 10 лет. Однако счета будут зависеть от состояния зданий и погодных условий.
Šildymo sezonas
Šildymo sezonas
© Stopkadras

Вильнюсский муниципалитет сообщает о том, что отопительный сезон начнется с 15 октября. Вице-мэр Валдас Бенкунскас сказал, что сначала отопление включат в дошкольных и школьных учреждениях, а в пятницу - в домах жителей. В Вильнюсе отопление в октябре будет на 20% дешевле.

"В течение пяти дней батареи во всех домах должны начать греть", – сказал Бенкунскас.

Компания Kauno energija сообщает, что отопительный сезон у них начинается с четверга. Сообщают, что в Каунасе отопление будет самым дешевым за последние 23 года.

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В Клайпеде отопление в бюджетных дошкольных и школьных учреждениях включено со среды, а в других зданиях его включат с четверга.

Шяуляйская компания Šiaulių energija информирует, что в дошкольных и школьных учреждениях отопление было включено до среды, всем остальным его включат до пятницы.

В Паневежисе отопительный сезон начался со среды.

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