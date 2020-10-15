В крупных городах Литвы начинается отопительный сезон,...

Вильнюсский муниципалитет сообщает о том, что отопительный сезон начнется с 15 октября. Вице-мэр Валдас Бенкунскас сказал, что сначала отопление включат в дошкольных и школьных учреждениях, а в пятницу - в домах жителей. В Вильнюсе отопление в октябре будет на 20% дешевле.

"В течение пяти дней батареи во всех домах должны начать греть", – сказал Бенкунскас.

Компания Kauno energija сообщает, что отопительный сезон у них начинается с четверга. Сообщают, что в Каунасе отопление будет самым дешевым за последние 23 года.

В Клайпеде отопление в бюджетных дошкольных и школьных учреждениях включено со среды, а в других зданиях его включат с четверга.

Шяуляйская компания Šiaulių energija информирует, что в дошкольных и школьных учреждениях отопление было включено до среды, всем остальным его включат до пятницы.

В Паневежисе отопительный сезон начался со среды.