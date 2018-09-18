Министерство транспорта и коммуникаций рекомендовало мэриям подготовить планы Гармоничной мобильности в городе, которые позволят сделать передвижение в городе более удобным и экологическим. На данный момент к осуществлению идеи примкнули 19 мэрий.

Старший специалист Отдела транспортного Министерства транспорта и коммуникаций Йонас Дамидавичюс сказал, что гармоничная мобильность – это альтернативные способы повседневного передвижения, которые могут прийти на смену обычному использованию автомобилей и способствовать гармонии и экологии в окружающем мире.

По его словам,представлены самые разные планы - от создания необходимой инфраструктуры для транспортных средств, планирования систем как в рамках повседневного перемещения, так и создание гармоничной мобильности, способствующей обеспечению здоровья и свободы движения.

"Гармоничная мобильность побуждает людей выбирать разные способы перемещения - на велосипеде, пешком, на общественном транспорте, использовать услугу каршеринга, но если инфраструктура не отличается хорошим качеством, то обеспечить такие способы перемещения сложно. Поэтому сейчас ведется работа над этим вопросом, проводят реконструкцию имеющихся пешеходных и велодорожек, инфраструктуру приспосабливают для удобства людей со специальными потребностями, расширяют инфраструктуру транспорта на альтернативном топливе, покупают новые автобусы для обеспечения услуг общественного транспорта", – сказал собеседник.

В ходе осуществления Планов гармоничной мобильности, которые финансируются на средства структурных фондов ЕС, мэрии планируют снизить уровень загрязнения воздуха и шум, вызванный транспортными средствами в городах, побудить жителей выбирать альтернативные способы передвижения для повседневных поездок, привести в порядок имеющуюся и внедрить новую инфраструктуру, необходимую для эксплуатации альтернативных транспортных средств. Тут придется менять привычки жителей.

"Все зависит от отношения человека к повседневным поездкам. Сейчас многие жители привыкли пользоваться личными автомобилями, поскольку считают, что это дешевле, удобнее, быстрее и более приемлемо, но надо подумать, сколько времени в ходе таких поездок теряем в заторах, какое это вызывает напряжение у людей и как это сказывается на загрязнении воздуха и здоровье людей. Пешие прогулки, поездки на велосипедах или самокатах становятся более привлекательным выбором", – сказал Дамидавичюс.

О гармоничной мобильности начали говорить уже давно, но особое внимание ей стали уделять после 2011 г., когда Еврокомиссия выпустила Белую книгу "План создания единого европейского транспортного

пространства – стремление к достижению конкурентной и ресурсосберегающей транспортной системы", согласно которой расширение гармоничного движения необходимо для эффективного действия городских систем сообщения.

"Концепция гармоничной мобильности и цели странам ЕС известны, однако каждая страна идет к той же цели разными путями", – сказал Дамидавичюс. По его словам, хорошим примером осуществления этой концепции могут быть Бельгия (особенно Фламандский регион), Франция, Норвегия, Испания (Каталония), Словения.

Часть мер внедрят до 2020 г.

В Литве планы Гармоничной мобильности уже подготовили или готовят 19 мэрий: 15 планов уже утверждены, 4 находятся на стадии подготовки и согласования с обществом и ответственными ведомствами. Для подготовки и осуществления планов выделены средства из структурных фондов ЕС. Мэриям выделяют деньги не только на разработку плана, но и на осуществление предусмотренных в нем мер. В планах отмечены цели до 2030 г., однако часть мер внедрят до 2020 г.

"В планах представлены сценарии до 2030 г., поэтому планы будут постоянно обновляться с учетом изменения ситуации в городе или развития новейших технологий, услуг. Пока еще мало говорят о дронах, самоуправляемых автомобилях, но через какое-то время они станут актуальной темой", – сказал Дамидавичюс.

Согласно подсчетам, до 2020 г. на осуществление предусмотренных в планах Гармоничной мобильности мер (улучшение инфраструктуры общественного транспорта, расширение велодорожек, пешеходных дорожек, внедрение принципов универсального дизайна, новых систем сообщения и др.) выделят 87 млн. евро из структурных фондов ЕС.

Чтобы гармоничная мобильность стала повседневностью, много внимания надо уделять изменению привычек жителей. Наверное, самый легкий способ это сделать - показывать заразительный пример и предлагать качественные услуги.

"Очень важно распространение информации о плюсах гармоничной мобильности, пользе для здоровья, надо рассказывать о доступности разных услуг, их значении для города. Также важно упомянуть, что изменению привычек жителей способствуют разные акции и такие инициативы, как, например, Веломарафон, День без автомобиля", – сказал собеседник.

Хотят больше услуг шеринг-экономики

Вильнюсская мэрия уже завершила работу над планом гармоничной мобильности. Сейчас его будут обсуждать министерства, позже утвердит горсовет.

Представитель компании муниципалитета "План Вильнюса" Марюс Берулис сказал, что главная цель плана – создать для жителей возможность выбора способа перемещения по городу.

"На сегодняшний день примерно половина поездок - это поездки на личных авто, только 1,5% на велосипедах, 24,5% на общественном транспорте и примерно столько же - это перемещение пешком. В плане мы старались исследовать инфраструктуру города, выяснить, почему люди выбирают тот или иной способ перемещения, и что сделать, чтобы у людей появилось больше выбора", – сказал Берулис.

По его словам, большое внимание уделено и безопасности: "Мы постоянно слышим от Министерства охраны окружающей среды о загрязнении воздуха и росте уровня загрязнения, все больше вильнюсцев попадает в зоны, где уровень загрязнения превышает норму. Поэтому говорили о том, что можно сделать. ЕС обязал нас снизить уровень загрязнения. В плане анализировали, что мешает достижению этих показателей, как можно укоротить поездки людей, что усовершенствовать".

Что касается уровня загрязнения, так тут важно упомянуть снижение популярности сильно загрязняющих окружающую среду автомобилей, однако тут больше рычагов давления у Министерства транспорта и коммуникаций. Однако Берулис сказал, что и мэрия своими действиями может побуждать, например, рост числа электромобилей в городе.

"На данный момент в Вильнюсе устанавливают пять новых заправок для электромобилей. В будущем планируют такие заправки в каждом районе Вильнюса", – рассказал он.

Идея гармоничной мобильности поощряет расширение шеринг-экономики в городе. В Вильнюсе уже действует система каршеринга и велопроката. Берулис заметил, что при разработке плана говорили и с представителями этого бизнеса, спрашивали, что можно сделать для расширения этой услуги, для того, чтобы она стала более популярной.

В рамках плана обсуждали и другие важные для гармоничной мобильности средства – как побудить людей активнее пользоваться общественным транспортом, сделать популярнее велодорожки, побудить людей больше ходить пешком. По словам представителя мэрии, внимание уделялось и урбанизации города.

"Уже давно заметили, что Вильнюс переходит в предместья. Такие районы, как Кайренай, Авиженяй, Байорай, постоянно расширяются, но это требует от городая больших усилий в плане инфраструктуры. Параллельно увеличивается количество транспорта, дорожает стоимость одного километра. Пока не обуздают расширение города в такие районы, не завершат создание инфраструктуры, социальных услуг, автомобиль будет оставаться самым удобным средством передвижения", – убежден специалист.

Однако он прибавил, что жители, утверждающие, что на автомобиле ездить быстрее, часто не учитывают проведенное в заторах время, чистку авто перед поездкой зимой, время потраченное на техосмотр, деньги на страховку.

План гармоничной мобильности - это всего лишь стратегический документ, однако в нем есть и более конкретные решения и предложения. Представитель мэрии сказал, что в документе обсуждается и вопрос повышения платы за стоянку автомобилей, ограничение парковки в определенных зонах. Что касается новых вариантов общественного транспорта, об этом рекомендовано пока не думать, поскольку пока можно просто эффективнее использовать имеющиеся мощности.

"23% всех автомобилей Вильнюса днем паркуются в центре. Это около 40 000 автомобилей, которые съезжаются в центр. Поэтому увеличивается и количество ДТП в центре. Мы не считаем, что центр города должен быть тем местом, где люди должны бояться ходить по узким улицам и тротуарам, опасаясь автомобилей", – сказал Берулис. Поэтому обсуждали и вопрос запрета въезда в центр города, но это не должно произойти раньше 2024–2025 гг.

Еще только готовят план

Представитель Каунасской мэрии Паулюс Керас много рассказать о плане не мог, поскольку пока специальный комитет мэрии только знакомиться с ситуацией в городе и анализом тематики. Предполагают, что работа над планом завершиться в ближайшие полгода.

"Мы надеемся, что осуществление плана гармоничной мобильности обеспечит возможность сочетания в Каунасе гармоничного расширения, экономической жизнеспособности, социального равенства, потребностей в благоприятном для здоровья окружении, сбалансированного использования пространства, улучшения привлекательности окружения, улучшения качества жизни и общественного здоровья, повышения безопасности на дорогах и снижения загрязнения воздуха и шума", – сказал он.

Как и в Вильнюсе, в Каунасе, по мнению собеседника, проблема привязанности жителей к личным автомобилям велика.

"Чаще всего мы видим в автомобиле одного водителя (в среднем на авто ездят 1,2 человека). Из-за заторов увеличивается уровень загрязнения воздуха, больше людей страдают в результате ДТП, автомобили заполоняют общественные пространства, на которых жители могли бы проводить свой досуг", – сказал представитель мэрии.

Растущие предместья – это актуальная проблема и в Каунасе. Отмечено, что чем дальше жители уезжают от центра, тем чаще останавливают выбор на собственном автомобиле, что опять-тали способствует росту числа заторов. На вопрос, с чего Каунасу стоило бы начать осуществление нового плана, Керас упомянул расширение сети велодорожек, улучшение общественного транспорта и сети маршрутов:

"Однако ответы на все вопросы, которые помогут в корне изменить ситуацию в городе, мы надеемся найти в плане гармоничной мобильности, а над ним сейчас ведется работа".

В финансовом периоде 2014-2020 гг. в транспортный сектор страны планируют инвестировать 1.47 млн. евро из фондов ЕС. Больше 88 млн. евро пойдут на инвестирование проектов гармоничной мобильности.