В Кретингской больнице не приняли беременную женщину

Инцидент произошел в минувший четверг.

"Дело в том, что моя жена ждет ребенка, через несколько недель на свет должен появиться малыш. В четверг она почувствовала неприятные симптомы, я повез ее в Кретингскую больницу", – рассказал мужчина.

По его словам, они живут в Клайпедском районе, поэтому и отправились в ближайшую больницу.

"Пять минут пришлось ждать под дверью. Представьте, за это время можно родить в машине или у двери. Потом пришла работница, впустила мою жену в тамбур между двумя дверьми. Взяла ее карточку и 15 минут что-то обсуждала с другими в своей комнатке", - рассказал мужчина.

"Все это время жена стояла в тамбуре, ей не дали даже стул. Потом подошли другие работники и стали выяснять, чего она сюда приехала. Из серии, езжайте назад, рожать еще не время", - продолжил он.

"Я заметил, что жена плачет, но ничем не мог ей помочь, находился за дверью. Тут две женщины, видимо, акушерки, стали на нее кричать. Жена стала плакать. Когда жена открыла мне дверь, я вмешался, но эти женщины послали меня подальше. Жена побежала в машину. Одним словом, нам отдали карточку. Нас в больнице не приняли, жену не осмотрели", – сказал он.

По словам мужчины, он пошел спрашивать имена и фамилии принимавших его жену женщин.

"Они мне заявили, что я не имею права требовать этого, я ответил, что они - публичные лица. Они мне еще что-то кричали, но мы уехали в Клайпеду, там уже ждал врач, он встретил жену, положил на койку. Проверил состояние младенца, потом проверил на коронавирус. Я так понял, в Кретинге кроме коронавируса других болезней нет", - заметил мужчина.

Муж рассказал, что жену положили в отделение, а у него сдали нервы, он стал звонить в Кретингскую больницу.

"Представьте, с 20 ч. вчерашнего дня мне никто на звонки не ответил, а если отвечали, то бросали трубку. Не знаю, не хотели комментировать ситуацию.И сегодня звонил, подняла женщина, сказала, что соединит с кем-то. Та, с которой соединяли, трубку не снимала. Одним словом - абсурд. Как писать жалобу, если администрация на звонки не отвечает, я звонил по номеру 112, они вмешиваться не хотят", - рассказал мужчина.

Он убежден, что их должны были принять, поскольку беременность у супруги тяжелая, было и кровотечение, и боли.

Заместитель главврача Александрас Шалавеюс сказал Delfi, что ему об этой истории известно, и рассказал, почему не приняли женщину.

"Наша больница предоставляет услуги уровня А, а приехавшая женщина была на 36 неделе, мы, согласно распоряжению министра, принимаем с 37 недели. Женщине все объяснили и отправили ее в Клайпедскую больницу. Поймите, если бы начались осложнения, то мы без специальной аппаратуры не смогли бы ей помочь", - сказал врач. Он объяснил, что беседа проходила в коридоре, потому что опасались коронавируса.

"Я в этом не участвовал. Мне сказали, что заведующая отделением и акушерка женщине все объяснили. Конечно, нехорошо, если беседа была на повышенных тонах, но мы заметили, что люди почему-то боятся ехать в Клайпедскую больницу, может, боятся заразиться", – сказал врач.

Однако мужчина рассказал журналисту Delfi, что на самом деле в карточке указана уже больше чем 37 неделя.

"Мы об этом правиле не знали, но сейчас все выглядит так, будто больница пытается выкрутиться, не оценив действия своих врачей", – сказал он.