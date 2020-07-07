В Кретинге зафиксирован новый случай коронавируса - у монаха-францисканца

"Сегодня в Кретинге установлен новый случай коронавируса. Привозной. 3 июля человек через Сувалки приехал на автомобиле из Чехии", –сказала представитель НЦОЗ Гинрета Мегелинскене.

По ее словам, вместе ехал еще один человек. У мужчины появились симптомы, он был госпитализирован. Диагноз установили в Клайпедской больнице.

Настоятель Кретингского района Астиюс Кунгис сказал, что монах ездил за границу в отпуск, а в Литве еще навещал близких.

"Вернулся в пятницу вечером, в субботу навещал родственников в Вилкавишкисе, вечером того же дня почувствовал температуру. В воскресенье взяли образец, а сегодня утром сообщили, что тест положительный. Мы его изолировали, контакта не было", – сказал настоятель.

"Температура держится 4 дня, поэтому сегодня его должны увезти в больницу", – прибавил он.

По словам Кунгиса, с вернувшимся общался один брат, он находится в изоляции.

Он заметил, что попутчик монаха находится в больнице. В понедельник вечером он присутствовал на вечерней службе в кретингском храме.

"Это безответственный человек, в понедельник у него была температура, а он пришел в храм. Брат Гедиминас, узнав, что у него температура, выпроводил его из храма. Сейчас храм закрыт, мы ждем, когда его дезинфицируют. Меня на службе не было, было от 15 до 20 человек", – сказал Кунгис.

Пока насчитывают 10 контактов, связанных с этим случаем заболевания. Первым об этом случае написало издание Pajūrio naujienos.