aA
7 июля коронавирус установили у монаха-францисканца в Кретинге. Он проживает в местном монастыре Явления Господа. Эту информацию подтвердил Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).
В Кретинге зафиксирован новый случай коронавируса - у монаха-францисканца
© DELFI / Domantas Pipas

"Сегодня в Кретинге установлен новый случай коронавируса. Привозной. 3 июля человек через Сувалки приехал на автомобиле из Чехии", –сказала представитель НЦОЗ Гинрета Мегелинскене.

По ее словам, вместе ехал еще один человек. У мужчины появились симптомы, он был госпитализирован. Диагноз установили в Клайпедской больнице.

Статьи по теме:
Коронавирус выявлен у вернувшегося из Швеции жителя Электренай и двух вильнюсцев  (3)
В Литве установлено 3 новых случая коронавируса

Настоятель Кретингского района Астиюс Кунгис сказал, что монах ездил за границу в отпуск, а в Литве еще навещал близких.

"Вернулся в пятницу вечером, в субботу навещал родственников в Вилкавишкисе, вечером того же дня почувствовал температуру. В воскресенье взяли образец, а сегодня утром сообщили, что тест положительный. Мы его изолировали, контакта не было", – сказал настоятель.

"Температура держится 4 дня, поэтому сегодня его должны увезти в больницу", – прибавил он.

По словам Кунгиса, с вернувшимся общался один брат, он находится в изоляции.

Он заметил, что попутчик монаха находится в больнице. В понедельник вечером он присутствовал на вечерней службе в кретингском храме.

"Это безответственный человек, в понедельник у него была температура, а он пришел в храм. Брат Гедиминас, узнав, что у него температура, выпроводил его из храма. Сейчас храм закрыт, мы ждем, когда его дезинфицируют. Меня на службе не было, было от 15 до 20 человек", – сказал Кунгис.

Пока насчитывают 10 контактов, связанных с этим случаем заболевания. Первым об этом случае написало издание Pajūrio naujienos.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

В Беларусь из Литвы отправляется гуманитарная помощь для борьбы с коронавирусом (4)

Во вторник из Литвы в Беларусь отправляется...

Турпоездки во многие Балканские страны становятся рискованными (3)

В связи с тем, что в большинстве Балканских стран в...

С понедельника в Литву могут приезжать граждане 28 стран (20)

Минздрав Литвы обновил список государств, жители...

TOP новостей

В поле зрения бельгийских служб - еще одна литовская компания, тягачи арестованы

В Бельгии задержаны 18 тягачей литовской транспортной...

Скандал, связанный с промокшими детьми: этот дождь многие запомнят надолго (22)

6 июля у столичного моста Короля Миндаугаса на...

Минздрав: Литва планирует приобрести лекарство для лечения COVID-19 (7)

Литва планирует приобретение антивирусного препарата...

Новый посткарантинный рейтинг партий, что изменилось? (29)

Время серьезных перемен в рейтинге партий завершилось,...

Парламент Литвы намерен разрешить семейным врачам не работать в выходные и в праздники (56)

Парламент Литвы рассматривает инициативу, связанную с...

|Maža didelių žinių kaina