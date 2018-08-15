По случаю этого праздника в крекенавскую базилику Вознесения Пресвятой Девы Марии привезли копию чудотворной иконы Богоматери.

Кроме того, особым образом в этот день украсили и саму базилику - заранее плели украшения из полевых цветов и растений.

В этом году вход в храм украсят аркой из колосьев, под сводами купола появятся три солнца, свитые из трав, по обе стороны алтаря появятся две короны из колосьев и сушеных цветов. Короны - дань Тракай, поскольку в этом году отмечают 300-летие коронации иконы Тракайской Богоматери. Жители и настоятель работали над украшением храма 1,5 недели.

Известную крекенавскую чудотворную икону XVII века уже третий год реставрирует реставратор Янина Билотене. Пока ремонт в базилике не завершен, икону в Крекенаву не вернут, несмотря на то, что реставрация подходит к концу. Поэтому в реставрационном центре создали копию этой иконы, которую и привезли в Крекенаву перед праздником.

Сам праздник продлится в Крекенаве 7 дней, а значит и все украшения должны продержаться неделю. После праздника все праздничные украшения будут преданы огню.

Житель этих мест Бронисловас Шатас рассказал, что Успение Пресвятой Богородицы всегда было здесь главным праздником, важнее Нового года.

"Бывало собиралась вся родня, несколько десятков людей в одном дворе. Сейчас одних уже нет на этом свете, другие работают, молодежь разъехалась", – рассказал Шатас.

В этом году на праздник в Крекенаву съедутся почти 5000 человек.

Чтобы развлечения не мешали молитвам, городок поделили на две части: центральная площадь досталась торговцам и ярмарке с развлечениями, а место у базилики отведено для богомольцев.

Жолинес объединит всех – в Крекенаве состоится концерт Людаса Микалаускаса.