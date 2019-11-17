В конце следующей недели прогнозируют заморозки

Синоптики прогнозируют, что на следующей неделе погода в Литве будет примерно такой же, как в воскресенье. Перемены ожидаются только с четверга – прогнозируют значительное похолодание.
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Синоптик Литовской гидрометеорологической службы Айва Нагялите сказала LRT, что в воскресенье особых осадков не ожидается, температура составит 7–11 градусов.

По словам синоптиков, солнца в ближайшие дни в небе не увидим. В понедельник местами прогнозируют морось, днем будет 8-10 градусов тепла. Особых осадков не ожидается и о вторник. Температура воздуха будет такой же, как в понедельник. А уже в среду ожидаются осадки. Температура останется прежней.

С четверга ожидается похолодание, днем будет всего 5–6 градусов, по ночам – ниже нуля.

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