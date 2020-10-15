В конце октября Литва переходит на зимнее время

aA
В последнее воскресенье октября Литва переходит на зимнее время - стрелки часов переводим на час назад. Это значит, что спать сможем на час дольше, но вечером будет раньше темнеть.
В этом году переход на зимнее время состоится в последнее воскресенье октября, 25 числа.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Даже после критики Вильнюсский муниципалитет не говорит об ужесточении мер (27)
Поскольку в столице растет количество заболевших...
ИАПЛ просит признать недействительными результаты выборов в Cейм (13)
Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских...
Письма из Нагорного Карабаха: спор и "бой" уже в самолете на пути в горячую точку (6)
После возобновления военного конфликта между Арменией...
В Литве новый антирекорд - 255 случаев коронавируса за сутки скончался еще один человек (72)
В Литве зафиксирован новый антирекорд - 255 случаев...
Покупатели автомобилей в Литве уже заплатили государству налоги на сумму 7,9 млн. евро (2)
Со дня введения в Литве налога на регистрацию...