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В последнее воскресенье октября Литва переходит на зимнее время - стрелки часов переводим на час назад. Это значит, что спать сможем на час дольше, но вечером будет раньше темнеть.
В конце октября Литва переходит на зимнее время
© DELFI / Šarūnas Mažeika

В этом году переход на зимнее время состоится в последнее воскресенье октября, 25 числа.

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