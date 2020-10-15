В конце октября Литва переходит на зимнее время

Скопировать ссылку В конце октября Литва переходит на зимнее время

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В последнее воскресенье октября Литва переходит на зимнее время - стрелки часов переводим на час назад. Это значит, что спать сможем на час дольше, но вечером будет раньше темнеть.