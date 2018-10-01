В конце недели ждет сюрприз – в Литву вернется тепло

В понедельник будет облачно с прояснениями, ясная погода ожидается лишь в центральной части страны. Без дождя. На солнце воздух прогреется до 13–16, а на юго-западе до 17 градусов тепла.
Во вторник погода изменится, придут облака. Ночью на западе, а днем – и в других районах пойдут дожди. Усилится ветер, днем его порывы составят 15–17 м в секунду. Ночью температура составит 2–7, на взморье – 8–10 градусов тепла. На востоке страны возможны и заморозки, температура снизится до 0 и даже 3 градусов мороза.
Днем температура поднимется всего до 10–15 градусов.
Еще более мрачной погода будет в среду, поднимется ветер, местами его порывы достигнут 15–20 м/с, ночью – до 21–23 м/с. Ночью температура будет 5-10 градусов, днем всего 9–13 градусов.
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