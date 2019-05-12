В конце недели прогнозируют сухую и теплую погоду

Особых осадков не прогнозируют. Ветер постоянно будет менять направление. Теплее всего будет на юго-востоке и на севере - 19-21 градус, в окрестностях Шяуляй, Таураге и Расейняй будет 18, а в Жемайтии несколькими градусами прохладнее. На взморье будет всего 12-14 градусов тепла.
В ночь на понедельник будет пасмурно, больше прояснений будет только на юго-востоке. Через западную часть пройдет атмосферный фронт, который принесет осадки. В восточной части будет дуть ветер переменного направления, но он будет несильным. Температура опустится до 5-10 градусов тепла.
Днем дожди распространятся на все районы. Самые интенсивные и продолжительные осадки ожидаются в Жемайтии. На востоке страны ожидаются дожди с грозами. На западе ветер усилится до 13 м/с. В восточной части страны из-за облаков часто будет выглядывать солнце, поэтому воздух прогреется до 17-22, а на западе будет пасмурно и температура составит всего 10-15 градусов тепла.
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