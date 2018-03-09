Весеннее половодье, как сообщает Литовская гидрометеорологическая служба, пока не угрожает. Оно должно начаться во второй половине марта. По прогнозу, оно будет меньше среднего.
Potvynis Rusnėje
© Mindaugas Milinis

По данным 5 марта, снежный покров в бассейне Немана составляет 18-77%, в бассейне Вилии (Нерис) – 26-74% нормы. Судя по количеству запасов, масштаб половодья может увеличиться только из-за очень интенсивного таяния снега. Этому может способствовать и то, что почва промерзла (на глубину 16-50 см).

Температура в марте будет на 2 градуса ниже нормы, поэтому снег не должен таять интенсивно. Этому способствует и низкий Важным фактором половодья в этом году может быть скопление льда, поскольку Неман замерз от Лампеджяй до дельты.

Завтра проведут новые замеры, потому прогноз могут корректировать с учетом новых результатов.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

В конце марта в Литве прогнозируют половодье (2)

Весеннее половодье, как сообщает Литовская...

"Детские" деньги получили еще не все, но уже говорят об их увеличении (3)

До сих пор было получено 252 000 заявок на получение...

Официально: известно, когда Литву посетит папа римский (14)

9 марта Ватикан официально подтвердил, что по...

Маяускас отмежевался и от соратников: не поддерживает никаких контактов (3)

Председатель Союза отечества – Христианских...

Следователь рассказал о поисках женщины с ребенком в Вильнюсе (8)

В минувший четверг на ноги была поднята вильнюсская...

TOP новостей

Эксперты и политики: важно не подпустить к литовской нефти российские компании (134)

После того как польские компании высказали интерес к...

Cтраны Балтии выступают против санкций ЕС в отношении Польши (11)

В пятницу в Вильнюсе премьеры Балтийских стран...

Мэр Вильнюса: напротив посольства России в Литве мог бы появиться мост Бориса Немцова (178)

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс обсудил с российскими...

Через 5 лет Вильнюс и Каунас объединит скоростная дорога (41)

Уже в скором времени в юго-восточной Литве будут...

В престижную вильнюсскую школу пришлось вызывать полицию и врачей (29)

В редакцию портала DELFI обратился вильнюсец, который...