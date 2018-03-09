По данным 5 марта, снежный покров в бассейне Немана составляет 18-77%, в бассейне Вилии (Нерис) – 26-74% нормы. Судя по количеству запасов, масштаб половодья может увеличиться только из-за очень интенсивного таяния снега. Этому может способствовать и то, что почва промерзла (на глубину 16-50 см).
Температура в марте будет на 2 градуса ниже нормы, поэтому снег не должен таять интенсивно. Этому способствует и низкий Важным фактором половодья в этом году может быть скопление льда, поскольку Неман замерз от Лампеджяй до дельты.
Завтра проведут новые замеры, потому прогноз могут корректировать с учетом новых результатов.
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