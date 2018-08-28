В конце лета погода испортится, пойдут дожди

Во вторник ночью облачность усилится, особенно на западе страны, но сильных дождей не будет. На востоке прогнозируют туман. Утро будет прохладным - всего 7 градусов на юго-востоке, 12 в Жемайтии и 13-15 на взморье. Днем в западной части пройдут небольшие дожди. Днем будет 18-23 градуса.
В среду ночью небольшой дождь пройдет в северо-восточных районах, а утром в Клайпедском и Тельшяйском округах. Днем небольшие дожди пройдут почти по всей Литве. осле обеда местами возможны грозы. Ночью будет 8-13, на взморье 14-16 градусов, днем будет 19-23 градусов.
В четверг ожидается более сухая и спокойная погода. Утром туман. Ночью будет 9-14, на косе - 16 градусов тепла. Днем будет светло и солнечно, температура поднимется до 20-25 градусов.
В пятница погода ухудшится, придут дожди, местами с грозами. В пятницу будет 20-25 градусов, однако в выходные будет на 3-5 градусов меньше.
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