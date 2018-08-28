Несмотря на то, что тепло из Литвы не уходит, по словам синоптиков, на этой неделе ожидаются дожди и туман. В конце недели погода совсем испортится: ожидаются сильные дожди с грозами.
Lietus Vilniuje
© DELFI / Karolina Pansevič

Во вторник ночью облачность усилится, особенно на западе страны, но сильных дождей не будет. На востоке прогнозируют туман. Утро будет прохладным - всего 7 градусов на юго-востоке, 12 в Жемайтии и 13-15 на взморье. Днем в западной части пройдут небольшие дожди. Днем будет 18-23 градуса.

В среду ночью небольшой дождь пройдет в северо-восточных районах, а утром в Клайпедском и Тельшяйском округах. Днем небольшие дожди пройдут почти по всей Литве. осле обеда местами возможны грозы. Ночью будет 8-13, на взморье 14-16 градусов, днем будет 19-23 градусов.

В четверг ожидается более сухая и спокойная погода. Утром туман. Ночью будет 9-14, на косе - 16 градусов тепла. Днем будет светло и солнечно, температура поднимется до 20-25 градусов.

В пятница погода ухудшится, придут дожди, местами с грозами. В пятницу будет 20-25 градусов, однако в выходные будет на 3-5 градусов меньше.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

После приема в вузы Литвы свободно много бесплатных мест, половина – на инженерных специальностях

После общего приема в высшие учебные заведения Литвы...

В конце лета погода испортится, пойдут дожди

Несмотря на то, что тепло из Литвы не уходит, по словам...

Трехсторонний совет Литвы отложил принятие решения о повышении минималки (2)

Объединяющий правительство, работодателей и некоторые...

Средняя зарплата женщин в Литве по-прежнему отстает от мужчин (3)

Во втором квартале этого года начисленная (брутто)...

Евробарометр: половина жителей Литвы не активны физически (1)

Половина жителей Литвы не являются физически...

TOP новостей

Из аптек исчезают лекарства – осенью ситуация станет еще хуже (31)

Минздрав Литвы делится радостью в связи с тем, что цены...

Новая теория заговора из России: США применяет биологическое оружие в странах Балтии (433)

"Поверьте, тут нет никакой теории заговора — факты...

В конце лета погода испортится, пойдут дожди

Несмотря на то, что тепло из Литвы не уходит, по словам...

Весть литовской молодежи: будете жить лучше своих родителей (210)

Доходы жителей Литвы последовательно растут, однако...

Португалец, который управляет вильнюсским троллейбусом: я хотел стать архитектором (33)

Луис Гомес - непростой водитель вильнюсского...