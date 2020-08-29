Больше не будет привычных времен года

На вопрос, насколько особенным будет завершающееся лето, А. Гальвонайте заверила, что из-за изменения климата лето, вероятно, будет не таким, как раньше. Другими словами, во всем мире идут процессы, которых раньше просто не было.

"Сейчас могу сказать, что стандартной погоды и привычного лета больше нет. То, что я когда-то изучала, все эти классические явления, теперь все полностью изменилось, и это связано с изменением климата, и действительно трудно предсказать, что произойдет, потому что климат меняется очень быстро.

То, чего мы пока не можем понять, хотя сейчас относимся ко всему этому более серьезно. Но я говорю, что раньше нельзя было предсказать, чего не может быть в тех или иных странах. Теперь этого нет и не может быть, потому что, как мы видим, жара даже в Арктике.

Увидим непредвиденные явления

По словам климатолога, сейчас мы наблюдаем американские горки - температура может упасть или подняться на десятки градусов. Поэтому нам придется подстраиваться и привыкать к тому, что привычных сезонов уже не будет.

"Придется приспособиться к тому, что у нас будет все больше непредвиденных явлений, которые могут удивлять, но так и будет", - говорит А. Гальвонайте.

"Дождемся того, что у нас не останется хвойных деревьев. Погода уже не подходит для наших сосен и елей - они уже болеют".

Каким будет сентябрь?

На вопрос о том, какой может быть осень, климатолог заверила, что еще рано говорить об этом. Но сентябрь будет теплее обычного.

"Об осени говорить рано, потому что осень еще не пришла. Сентябрь - по-прежнему теплый период, переходный период. Могу только сказать, что по текущим прогнозам Европейского центра сентябрь должен быть теплее обычного.

Ожидается, что в начале сентября температура повысится примерно на полтора градуса, а во второй половине - только на один градус. Причем как в первой, так и во второй половине должно быть меньше осадков. Это означает, что в наших реках снова будет нехватка воды".