В Клайпеду войдут два фрегата НАТО

Главнокомандующий объединенным подразделением - адмирал флотилии Хосе Антоний Миронес - проведет встречу с мэром Клайпеды Витаутасом Грубляускасом и главнокомандующим ВМС Литвы капитаном Гедрюсом Пременецкисом, сообщило Министерство обороны.
Военные фрегаты дислоцируются в Балтийском море, чтобы усились безопасность на море, обеспечить солидарность союзников по НАТО и обязательства по коллективной обороне.
NATO NPKL1G – это одно из четырех объединенных подразделений постоянных ВМС НАТО. В настоящее время НАТО принадлежат четыре постоянных группы объединенных подразделений ВМС в постоянной готовности.
Два подразделения включают крупные боевае надводные судна - фрегаты и крейсеры. Другие два подразделения включают противоминные боевые суда.
В настоящее время одним из объединенных подразделений руководит офицер Военно-морских сил (ВМС) Литвы, командор Аудрюс Венцкунас, в объединение входит штабное судно обеспечения ВМС Литвы Jotvingis (N42).
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