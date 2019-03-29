Эти корабли прибыли в Литву по случаю празднования 15-летия членства страны в НАТО.
Они будут находиться в Литве до 1 апреля. Члены экипажей примут участие в праздничном мероприятии в Паланге, планируются также встречи с командованием военно-морских сил Литвы.
В сквере Юрате и Каститиса у Морского пирса в Паланге состоится торжественная церемония поднятия флагов Литвы, Евросоюза и НАТО, экспозиции представит команда подводных действий ВМС Литвы и другие подразделения армии.
В мероприятии планируют принять участие представители Минобороны, Литовской армии и союзников по НАТО.
Литва стала членом альянса 29 марта 2004 года, когда в Вашингтоне были депонированы ратификационные грамоты Североатлантического договора.
Полиция Литвы обещает компенсировать должностным лицам прививки от кори
Департамент полиции Литвы обещает компенсировать...
Литва отмечает 15-ю годовщину членства в НАТО (5)
В субботу, 30 марта, в 12:00 на площади Симоно Дауканто у...
В Клайпеду прибыли немецкие военные корабли (1)
В четверг в Клайпедский порт впервые прибыли немецкие...
Украинка Ольга бросила работу в банке и приехала в Литву работать дальнобойщицей (34)
Найти подходящую работу нелегко – нужно не только...
Приятные новости: в выходные ожидается хорошая погода
В Литву пришла зона высокого давления. Антициклон,...
TOP новостей
Осталось 9 претендентов в кандидаты на пост президента Литвы (29)
Подписи собирали 13 претендентов в кандидаты на пост...
Украинка Ольга бросила работу в банке и приехала в Литву работать дальнобойщицей (34)
Найти подходящую работу нелегко – нужно не только...
Патриотические силы просят поддержать закон о признании Компартии Литвы преступной организацией (42)
Главы патриотических организаций обратились к...
Приятные новости: в выходные ожидается хорошая погода
В Литву пришла зона высокого давления. Антициклон,...
Литва отмечает 15-ю годовщину членства в НАТО (5)
Литва отмечает 15-ю годовщину членства в НАТО. По этому...