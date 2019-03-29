В четверг в Клайпедский порт впервые прибыли немецкие военные корабли FGS Oker и FGS Oste, сообщило литовское Министерство обороны.
Vokiečių karo laivas „FGS Hessen“
© Reuters / Scanpix

Эти корабли прибыли в Литву по случаю празднования 15-летия членства страны в НАТО.

Они будут находиться в Литве до 1 апреля. Члены экипажей примут участие в праздничном мероприятии в Паланге, планируются также встречи с командованием военно-морских сил Литвы.

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В сквере Юрате и Каститиса у Морского пирса в Паланге состоится торжественная церемония поднятия флагов Литвы, Евросоюза и НАТО, экспозиции представит команда подводных действий ВМС Литвы и другие подразделения армии.

В мероприятии планируют принять участие представители Минобороны, Литовской армии и союзников по НАТО.

Литва стала членом альянса 29 марта 2004 года, когда в Вашингтоне были депонированы ратификационные грамоты Североатлантического договора.

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