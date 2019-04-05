На три дня в Клайпеде планируют остановиться противоминные суда Weilheim и Bad Rappenau из Германии, Talivaldis из Латвии, Rauma из Норвегии, Bukowo из Польши и суда командования и обеспечения, логистики Rhein, Donau из Германии и латвийский Virsaitis, сообщило министерство обороны.
Эти суда зайдут в Клайпеду по пути на операцию поиска и обезвреживания исторических мин в Балтийском море. В территориальных водах Литвы и исключительной экономической зоне эта операция планируется 8–10 апреля. В операции примут участие и минный тральщик ВМС Литвы Skalvis.
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