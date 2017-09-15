В Клайпеду после бури пришел сильный ливень

О тонущих на дорогах машинах в полицию и пожарным не сообщали, но клайпедчанам пришлось столкнуться с выбором – плыть по проспекты Балтиёс или стоять в заторе на ул. Миниёс.

По данным пожарных, за сутки (с ночь на четверг) в Клайпедском округе 24 раза проводили спасательные работы – убирали поваленные деревья. Два дерева упали на автомобили, об этом сообщили в четверг утром.

В самой Клайпеде убрали 9 поваленных деревьев. В районе - 15.

В ночь на пятницу ветер успокоился, однако еще не успели устранить последствия бури, как пошел сильный ливень.

Дирекция Клайпедского порта сообщает, что по данным на 8 ч. в пятницу у ворот порта стояли 7 судов, 4 - планировали покинуть порт. Сейчас сила ветра составляет 16 м/с, порывы до 19,6 м/с. Высота волн 4-5 м.

В порт вошли паромы DFDS Seaways, которым не требуется помощь лоцманов. В четверг вечером из порта вывели 2 контейнеровоза.

С пятницы движение в порту восстановлено.