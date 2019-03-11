В Клайпедском университете в понедельник открывается памятная доска Адольфу Раманаускасу-Ванагасу. Доска на стене здания факультета социальных и гуманитарных наук университета будет напоминать, что здесь в 1937-1939 гг. А.Раманаускас-Ванагас учился в тогдашнем Клайпедском педагогическом институте.
Atminimo lentelė A. Ramanauskui-Vanagui
© DELFI

Во время мероприятия память героя послевоенной борьбы почтит почётный караул стрелков и ветеранов Жемайтийского партизанского округа Движения борьбы за свободу Литвы.

О исключительной важности личности в истории Литвы поведают представители Клайпедского университета и руководитель Жемайтийского партизанского округа Йонас Шилинскас.

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Преподававший в Алитусской учительской семинарии А.Раманаускас стал партизаном в 1945 г. Через два года он тсал руководить Дайнавским округом, а в 1948 г. был назначен руководителем партизанской области Южной Литвы. Ещё через год А.Раманаускас был назначен заместителем председателя президиума Движения борьбы за свободу Литвы Йонаса Жемайтиса, а в начале 1950 г. стал руководителем вооружёных сил Союза Обороны.

В 1952-1953 гг. он отстранился от активной вооружённой борьбы и скрывался с семьёй до 1956 г., когда был задержан. После ужасных пыток в его отношении смертный приговор был приведён в исполнение в 1957 г.

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