В Клайпедском регионе прошел дождь с градом

Литовская гидрометеорологическая служба еще в среду предупредила, что в четверг будет пасмурно. Время от времени будут идти дожди, местами с грозами и градом.
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