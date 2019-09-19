19 сентября в Прекуле прошел дождь с градом. Видео было сделано перед обедом. В первой половине дня подобную картину можно было увидеть и в других местах Клайпедского района.
© DELFI montažas

Литовская гидрометеорологическая служба еще в среду предупредила, что в четверг будет пасмурно. Время от времени будут идти дожди, местами с грозами и градом.

DELFI благодарит читателей Эдиту и Йовиту за видео.

Общество

Новые рейтинги партий: борьба за лидерство продолжается (1)

Новейшие опросы жителей Литвы показали, что если бы...

В Клайпедском регионе прошел дождь с градом

19 сентября в Прекуле прошел дождь с градом. Видео было...

Скандал в Купишкисе: временному опекуну грозит лишение свободы на срок до 5 лет (2)

Служба по правам ребенка утверждает, что в Литве...

Родителям пора задуматься: новое поколение не умеет экономить деньги (8)

В Литве официально на легкие работы могут принимать и...

В Вильнюсе женщина отказалась от помощи врачей и родила ребенка дома (8)

19 сентября утром в Вильнюсе женщина отказалась от...

TOP новостей

Вильнюс борется с нарушителями, новшества в связи с полосой А появятся с октября (28)

Водители, которые оккупировали полосу А,...

Скандал в Купишкисе: временному опекуну грозит лишение свободы на срок до 5 лет (2)

Служба по правам ребенка утверждает, что в Литве...

Родителям пора задуматься: новое поколение не умеет экономить деньги (8)

В Литве официально на легкие работы могут принимать и...

В знак солидарности со Сквернялисом министр здравоохранения Литвы постригся наголо (41)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига в знак...

"Детки в клетке": проверка Центра регистрации иностранцев выявила вопиющие нарушения (5)

Работники Центра регистрации иностранцев (ЦРИ) не...