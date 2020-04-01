В Клайпедском районе назначен первый штраф за нарушение режима самоизоляции

Об этом он написал в Facebook.
"100 евро. На такую сумму оштрафовали жителя Клайпедского района за повторное нарушение режима самоизоляции. Это первый денежный штраф в Литве за такое нарушение.
За нарушение режима изоляции у нас составлена почти треть всех протоколов об административных правонарушениях. По этому показателю мы - лидеры в Литве. Мы нетерпимы к такому нарушению, главное для нас - безопасность жителей!
P.S.: Похоже, что скоро размер штрафа увеличится в 10 раз", - сказано на странице муниципалитета.
Delfi напоминает, что 31 марта в Литве увеличили штрафы за нарушение режима самоизоляции, юридическим лицам грозит штраф до 1500 евро.
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