В клайпедском хосписе скончался еще один пациент

Пациентка входила в возрастную группу 75-80 лет и болела сопутствующими заболеваниями, сообщает ELTA.

Волонтер хосписа Агне Зуокене сказала DELFI, что в учреждении планируют провести еще одно тестирование, чтобы работники знали, какова реальная ситуация и можно было отделить тех пациентов, которые идут на поправку.

27 апреля сообщалось о двух случаях смерти от коронавируса в Клайпеде (один человек скончался дома, а второй в Клайпедской университетской больнице).

Одному из скончавшихся было 58 лет, но у него были сопутствующие заболевания, поэтому он входил в группу риска. Второму скончавшемуся было 87 лет.