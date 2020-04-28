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В клайпедском хосписе скончался еще один пациент, у которого был диагностирован коронавирус. У пожилой женщины было много сопутствующих заболеваний. Национальный центр общественного здравоохранения указал, что это 45 случай смерти от коронавируса в Литве.
В клайпедском хосписе скончался еще один пациент
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

Пациентка входила в возрастную группу 75-80 лет и болела сопутствующими заболеваниями, сообщает ELTA.

Волонтер хосписа Агне Зуокене сказала DELFI, что в учреждении планируют провести еще одно тестирование, чтобы работники знали, какова реальная ситуация и можно было отделить тех пациентов, которые идут на поправку.

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27 апреля сообщалось о двух случаях смерти от коронавируса в Клайпеде (один человек скончался дома, а второй в Клайпедской университетской больнице).

Одному из скончавшихся было 58 лет, но у него были сопутствующие заболевания, поэтому он входил в группу риска. Второму скончавшемуся было 87 лет.

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