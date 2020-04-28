В клайпедском хосписе скончался еще один пациент

Пациентка входила в возрастную группу 75-80 лет и болела сопутствующими заболеваниями, сообщает ELTA.
Волонтер хосписа Агне Зуокене сказала DELFI, что в учреждении планируют провести еще одно тестирование, чтобы работники знали, какова реальная ситуация и можно было отделить тех пациентов, которые идут на поправку.
27 апреля сообщалось о двух случаях смерти от коронавируса в Клайпеде (один человек скончался дома, а второй в Клайпедской университетской больнице).
Одному из скончавшихся было 58 лет, но у него были сопутствующие заболевания, поэтому он входил в группу риска. Второму скончавшемуся было 87 лет.
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