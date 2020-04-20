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В клайпедском хосписе коронавирус установили еще у 3 пациентов.
В клайпедском хосписе коронавирус установили еще у 3 пациентов
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

"Очень жаль, но появились еще 3 положительных ответа. Из 8 отрицательных, осталось лишь пять после повторной проверки", – сказал глава КЛайпедского департамента Национального центра общественного здравоохранения Раймундас Григалюнас.

Всего в хосписе 38 пациентов. У 30-ти коронавирус был установлен раньше. Напомним, что коронавирусом заболели и 10 человек персонала.

По словам Григалюнаса, большая часть пациентов хосписа находится в тяжелом состоянии из-за сопутствующих заболеваний, однако температуры и других симптомов коронавируса у них нет.

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По словам представителя НЦОЗ, самый большой вызов - вопрос ухода за этими пациентами.

"Это очень важный момент", – подчеркнул Григалюнас.

Этот вопрос должны решать в понедельник на заседании с представителями Клайпедского муниципалитета и других учреждений.

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