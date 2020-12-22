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В Клайпеде к праздникам готовится не только полиция, но и больница. В отделении для больных COVID-19 в Клайпедской больнице находится больше 100 тяжелых больных. Для снижения распространения вируса предлагают закрыть Театральную площадь.
В Клайпедской больнице готовят дополнительные койки, в городе предлагают закрыть для посещения главную елку
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

"У нас 116 тяжелых, очень тяжелых и крайне тяжелых случаев. В реанимации находятся 19 пациентов, с аппаратами ИВЛ 15, 4 делают гемодиализ из-за почечной недостаточности. Мы официально декларировали 120 коек, но на праздники готовы расшириться еще на 45-40 коек, – сказал глава больницы Винсас Янушонис. – С персоналом у нас очень большие проблемы. Сейчас у 150 работников больничные, 33 – из-за COVID".

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Медики больницы еще принимают нуждающихся в скорой помощи.

Во всех больницах Клайпедского региона фиксируют сотни больных. Врачи не скрывают, что ждут вакцинацию, которая поможет бороться с болезнью. Первый вакцины в Клайпеде должны появиться на Рождество.

Полиция отмечает, что будет дежурить в праздники в усиленном режиме. Начальник отдела общественной безопасности ГКП Клайпедского округа Раса Бекежене сказала, что прошлые выходные показали, что работы в праздники будет немало.

По словам Бекежене, полиция будет активно дежурить в эти и в следующие праздничные выходные.

"Полицейских достаточно, у елки будут дежурить дополнительные наряды полиции. Мы слышали и предложение не зажигать огни на елке в Новый год, чтобы снизить количество людей на площади. Мы это предложение рассматриваем", – сказала Бекежене.

Судьба скульптуры и елки на Театральной площади будет решена в ближайшие несколько дней. Если это решение одобрят, то надеются, что неосвещенная площадь не будет привлекать жителей.

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