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34-й человек, инфицированный коронавирусом в Литве, умер в Клайпеде, подтвердил BNS Роланда Лингене, директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения.
В Клайпеде зафиксирована еще одна смерть от коронавируса
© DELFI / Orestas Gurevičius

По ее словам, мужчина скончался в больнице Клайпедского университета, он входил в группу риска.

За прошедшие сутки в Литве было подтверждено 59 новых случаев коронавируса, общее число случаев достигло 1298.

В субботу сообщалось, что вспышка коронавируса была зарегистрирована в Клайпеде в частном доме престарелых Klaipėdos hospisas, где заразились 40 работников и сотрудников.

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