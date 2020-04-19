aA
34-й человек, инфицированный коронавирусом в Литве, умер в Клайпеде, подтвердил BNS Роланда Лингене, директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения.
По ее словам, мужчина скончался в больнице Клайпедского университета, он входил в группу риска.
За прошедшие сутки в Литве было подтверждено 59 новых случаев коронавируса, общее число случаев достигло 1298.
В субботу сообщалось, что вспышка коронавируса была зарегистрирована в Клайпеде в частном доме престарелых Klaipėdos hospisas, где заразились 40 работников и сотрудников.
TOP новостей
В Клайпеде зафиксирована еще одна смерть от коронавируса общее число жертв - 34 (5)
34-й человек, инфицированный коронавирусом в Литве, умер...
В Литве – еще 59 новых случаев коронавируса (77)
Согласно данным, собранным Национальной лабораторией...
Православные верующие Литвы отмечают праздник Пасхи Праздничное послание митрополита (6)
Сегодня православные верующие разных стран мира...
COVID-19 в Беларуси. Все на субботник, школьникам – за парты, к параду – продолжать готовиться (69)
На фоне призыва выйти на субботник 25 апреля, подготовки...
Профессор рассказал, когда вирус распространяется особенно активно: выделил несколько дней (73)
Профессор Вильнюсского университета, биохимик...