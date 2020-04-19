В Клайпеде зафиксирована еще одна смерть от коронавируса

По ее словам, мужчина скончался в больнице Клайпедского университета, он входил в группу риска.

За прошедшие сутки в Литве было подтверждено 59 новых случаев коронавируса, общее число случаев достигло 1298.

В субботу сообщалось, что вспышка коронавируса была зарегистрирована в Клайпеде в частном доме престарелых Klaipėdos hospisas, где заразились 40 работников и сотрудников.