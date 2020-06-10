Мужчина сообщил, что жена может родить в любое время, а результат теста действителен только 48 часов.
"Если за это время жена не родит, надо делать тест повторно, но за повторный анализ просят 52.50 евро, в Каунасе и в Вильнюсе плату не берут", – сказал он, представив копии соответствующих документов.
Заместитель главврача Клайпедской университетской больницы Эугениюс Залагенас сказал Delfi, что таков порядок, установленный Минздравом, и что цена в КУБ ниже, чем в других лабораториях.
Представитель Сантаришкской клиники Йоланта Нормантене информировала, что у них в больнице пока с мужьями рожать не разрешают.
Такая возможность есть в Вильнюсском родильном доме и в Вильнюсской клинической больнице. Глава Вильнюсского роддома Корнелия Мачюлене сказала, что у них действует не такой порядок, как в Клайпеде.
"У нас и роженица и ее супруг приезжают и привозят средства защиты. Пара находится в отдельной родильной палате, обоих проверяют на коронавирус. Из этой палаты они на протяжении родов никуда не выходят.
Пока нет результата теста, роженицу с ребенком помещают в отдельную палату, в этом процессе участвует минимум людей. Когда поступает результат теста, муж может заказать еду, поехать за вещами и т.д., но все равно не должен контактировать с другими людьми.
"В приказе министра сказано, что тестирование тех, кого кладут в больницу и сопровождающих их лиц проводится бесплатно", - сказала Мачюлене.
На сайте клинической больницы также указано, что надо сдать анализ на COVID-19, но ни о какой плате речь не идет.
Представитель родильного отделения Каунасской клиники Миндаугас Ключинскас сказал, что близкий человек может присутствовать при родах, когда они начинаются. И роженицу и сопровождающего ее человека проверяют на коронавирус. Они находятся в масках до получения результата теста. Тестирование бесплатное.
Советник главы Минздрава Лина Бушинскайте указала, что все зависит от самих больниц.
"Большая часть больниц делает тест отцам бесплатно. Очень жаль, что в Клайпедской университетской больнице действует иная практика. Надеемся, что эту ситуацию удастся разрешить", - сказала она.
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