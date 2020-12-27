aA
В пяти крупнейших городах Литвы - Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй и Паневежисе - одновременно в 8 часов утра первые врачи были привиты от коронавируса вакциной BioNTech и Pfizer, которая прибыла в Литву рано утром в субботу.
Klaipėdoje nuo COVID-19 paskiepyti pirmieji medikai
Klaipėdoje nuo COVID-19 paskiepyti pirmieji medikai
© Facebook

1950 доз первой партии вакцины отправились в Клайпеду.

По словам мэра Клайпеды Витаутаса Грубляускаса, в Клайпеде сразу начали работу 7 пунктов вакцинации. Это позволило привить более чем 100 врачей, медсестер и других медработников почти за полтора часа.


Статьи по теме:
Глава Сантаришской клиники: только кажется, что это очень простая процедура  (238)
Первая прививка от коронавируса в Литве сделана медсестре: рассказала, как себя чувствует  (80)

#SKIEPAI nuo #COVID19 Jau Klaipėdoje nuo vakar.
O pirmieji vakcinavimai KUL prasidėjo kaip ir visoje ES bei Lietuvoje...

Опубликовано Vytautas Grubliauskas Суббота, 26 декабря 2020 г.

По данным Клайпедской университетской больницы (КУБ), вакцина будет в первую очередь предоставляться врачам, работающим в наиболее опасных отделениях, палатах, которые находятся в непосредственном контакте с людьми с COVID-19 и, скорее всего, тем, кто наиболее подвержен риску заражения COVID-19.

Подготовлен и согласован план вакцинации, подготовлены безопасные условия хранения вакцины, помещения для вакцинации должным образом подготовлены, составлены списки персонала больницы, а персонал больницы, выполняющий вакцинацию, прошел обучение.

Первая партия BioNTech и Pfizer в Литву состоит из 9750 доз вакцины от коронавируса. Для выработки иммунитета необходимы две дозы вакцины.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В Евросоюзе официально началась массовая вакцинация от коронавируса (3)

Всего в ЕС насчитывается 450 млн жителей, но от SARS-CoV-2...

TOP новостей

Feliksas Jankevičius Lietuvoje nuo COVID-19 pradėti skiepyti medikai

Глава Сантаришской клиники: только кажется, что это очень простая процедура (238)

В воскресенье вакцинация медперсонала от коронавируса...

От ребенка до пенсионера: ключевые изменения 2021 года, которые коснутся каждого (64)

В 2021 году увеличится минимальная заработная плата,...

Профессор: не нужно бояться введения чрезвычайного положения (13)

В связи с высказываниями правящих о введении...

Первая прививка от коронавируса в Литве сделана медсестре: рассказала, как себя чувствует (80)

Первую вакцину от COVID-19 в клиниках Каунаса и Литвы...

V. Zemlio-Balevičiaus surinkti duomenys V. Zemlio-Balevičiaus surinkti duomenys

Ученый о ситуации с коронавирусом в Литве: нe нужно думать, что после второго карантина жизнь вернется в привычное русло (30)

Вайдотас Землис-Балявичюс, специалист по обработке...