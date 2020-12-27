1950 доз первой партии вакцины отправились в Клайпеду.
По словам мэра Клайпеды Витаутаса Грубляускаса, в Клайпеде сразу начали работу 7 пунктов вакцинации. Это позволило привить более чем 100 врачей, медсестер и других медработников почти за полтора часа.
#SKIEPAI nuo #COVID19 Jau Klaipėdoje nuo vakar.Опубликовано Vytautas Grubliauskas Суббота, 26 декабря 2020 г.
O pirmieji vakcinavimai KUL prasidėjo kaip ir visoje ES bei Lietuvoje...
По данным Клайпедской университетской больницы (КУБ), вакцина будет в первую очередь предоставляться врачам, работающим в наиболее опасных отделениях, палатах, которые находятся в непосредственном контакте с людьми с COVID-19 и, скорее всего, тем, кто наиболее подвержен риску заражения COVID-19.
Подготовлен и согласован план вакцинации, подготовлены безопасные условия хранения вакцины, помещения для вакцинации должным образом подготовлены, составлены списки персонала больницы, а персонал больницы, выполняющий вакцинацию, прошел обучение.
Первая партия BioNTech и Pfizer в Литву состоит из 9750 доз вакцины от коронавируса. Для выработки иммунитета необходимы две дозы вакцины.
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