В Клайпеде водителей новыми знаками предупреждают о неожиданной опасности

В рамках мероприятий, посвящённых Европейской неделе мобильности, в Клайпеде установлены новые информационные знаки. Проезжающих по проспекту Шяурес водителей предупреждают, что в данном месте на дорогу нередко выходит семейство лебедей. Символическое название нового знака - "Осторожно, лебеди".
Klaipėdos vairuotojai perspėjami apie gulbes kelyje. Vakarų ekspreso nuotr.
© Savivaldybės archyvas
Klaipėdos vairuotojai perspėjami apie gulbes kelyje
Klaipėdos vairuotojai perspėjami apie gulbes kelyje
© Savivaldybės archyvas
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"Нужно лишь порадоваться, что в Клайпеде через улицу лебедь иногда умудряется перевести своих птенцов. Это великолепное событие. Клайпеда - уникальный город, поскольку здесь в цетре города можно встретить и лису, и лебедей, и лося. Отмечая Европейскую неделю мобильности, мы можем напомнить себе, что живём не одни и мы все должны выживать в этом мире и уважать друг друга. В конце концов, это отличный повод улыбнуться", – сказал заместитель мэра Клайпеды Артурас Шулцас.

Klaipėdos vairuotojai perspėjami apie gulbes kelyje
Klaipėdos vairuotojai perspėjami apie gulbes kelyje
© Savivaldybės archyvas

Новые информационные знаки установлены рядом с перекрёстком с улицей Кретингос. В этом месте жители Клайпеды не раз замечали пересекающее дорогу с оживлённым движением семейство лебедей, которые приходят сюда из пруда, находящегося неподалёку. Движение из-за показавшихся на дороге птиц приходидось останавливать и сотрудникам полиции.

Klaipėdos vairuotojai perspėjami apie gulbes kelyje
Klaipėdos vairuotojai perspėjami apie gulbes kelyje
© Savivaldybės archyvas

Информационные знаки на проспекте Шяурес установило ответственное за эксплуатацию и обслуживание сетей освещения улиц Клайпеды и средств регулирования движения предприятие "Освещение улиц". По словам заместитемя мэра Клайпеды, при необходимости в городе могут установить и другие подобные информационные знаки.

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