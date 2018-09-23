В Клайпеде водителей новыми знаками предупреждают о неожиданной опасности

Klaipėdos vairuotojai perspėjami apie gulbes kelyje © Savivaldybės archyvas

"Нужно лишь порадоваться, что в Клайпеде через улицу лебедь иногда умудряется перевести своих птенцов. Это великолепное событие. Клайпеда - уникальный город, поскольку здесь в цетре города можно встретить и лису, и лебедей, и лося. Отмечая Европейскую неделю мобильности, мы можем напомнить себе, что живём не одни и мы все должны выживать в этом мире и уважать друг друга. В конце концов, это отличный повод улыбнуться", – сказал заместитель мэра Клайпеды Артурас Шулцас.

Klaipėdos vairuotojai perspėjami apie gulbes kelyje © Savivaldybės archyvas

Новые информационные знаки установлены рядом с перекрёстком с улицей Кретингос. В этом месте жители Клайпеды не раз замечали пересекающее дорогу с оживлённым движением семейство лебедей, которые приходят сюда из пруда, находящегося неподалёку. Движение из-за показавшихся на дороге птиц приходидось останавливать и сотрудникам полиции.

Klaipėdos vairuotojai perspėjami apie gulbes kelyje © Savivaldybės archyvas

Информационные знаки на проспекте Шяурес установило ответственное за эксплуатацию и обслуживание сетей освещения улиц Клайпеды и средств регулирования движения предприятие "Освещение улиц". По словам заместитемя мэра Клайпеды, при необходимости в городе могут установить и другие подобные информационные знаки.