Это стало известно во время заказанных муниципалитетом проверок в микрорайонах Бомялё Вите и Диджёи Вите.

Особенно сильно почва загрязнена около порта, по мере удаления от него уровень загрязнения снижается.

Каунасский муниципалитет уделит особое внимание очистке улиц и тротуаров квартала Вите, вывозу листьев с этих территорий, контролю территорий на которых находятся детские учреждения и т.д.

Жителям рекомендуют ходить по твердому покрытию - по тротуарам и дорожкам, нельзя рыхлить землю, детям нельзя играть на траве, в песке, нельзя употреблять в пищу овощи и фрукты, которые были выращены на данной территории. 9 ноября состоится заседание с участием специалистов и руководителей детских садов и школ, находящихся на этой территории, будут решать как обезопасить детей. Больше информации жители получат, когда поступит окончательный вариант исследования почвы.

7 ноября в связи с установленным загрязнением собиралась Комиссия по экстремальным ситуациям.

Муниципалитет обратился к правительству, Агентству по охране окружающей среды и в дирекцию Клайпедского порта с просьбой пересмотреть разрешения действующих в порту компаний.

Клайпедская государственная продовольственно-ветеринарная служба сообщила, что может исследовать овощи и фрукты, выращенные на этой земле. В службу могут обращаться и физические лица, их урожай также проверят.

На заседании выяснилось, что из хозяйств, которые находятся на этой территории, на рынок продукция не поступала.

Полный отчет будет получен на следующей неделе, тогда состоится повторное заседание Комиссия по экстремальным ситуациям.

"Надо провести повторные ясные и полные исследования, которые объяснят появление этого элемента в почве. Мы считаем, что должен быть подготовлен ясный план действий, названы все необходимые меры. Дирекции порта важно обеспечить безопасное жилое окружение, поэтому мы будем искать способ помочь решению проблемы", – сказал ВРИО гендиректора порта Видмантас Паукште.