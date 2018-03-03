В Клайпеде в субботу жители 7-10 многоэтажных домов остались без воды.

На улице Науякемё трубопровод прорвало примерно в 10:00 утра. После обеда ремонтные работы еще не были начаты, находившиеся на месте происшествия работники сказали, что процесс устранения неполадки затянулся из-за с работы по согласованию.

По их словам, нужно проверить, куда идут трассы отопления и электричества, чтобы не оставить и так попавших в беду людей без отопления или в темноте.

"Почти весь микрорайон остался без воды, в лучшем случае воды не будет до 23:00, а возможно и до завтра", - возмущался один из жителей улицы. - Вы прекрасно понимаете, что здесь живут и старые люди, инвалиды, маленькие дети. Когда звонишь в Центр экстремальных ситуаций, они отвечают, что это не их работа. Какой-то абсурд - на целые сутки выключить в городе".

Диспетчер Klaipedos vanduo заверил DELFI, что трубы морозов не выдерживает не только в этом месте города. По словам ответивший работницы, делается всё, чтобы поставка воды былы восстановлена как можно быстрее.

Работники говорят, что это уже не первый случай на этой неделе. По их словам, трубы не выдерживают именно тогда, когда мороз отступает.