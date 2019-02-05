Клайпеда одна из первых тестирует новую технологию – вмонтированные в мостовую LED-ленты, которые светят красным и зеленым светом и работают синхронно со светофором. Первые LED-ленты были оборудованы на перекрестке улиц Лепу и Херкаус Манто.

Директор администрации Клайпедской мэрии Саулюс Будинас сказал, что такие ленты решили оборудовать на переходах, где наблюдается большой поток пешеходов.

"Как мы заметили, многие люди, переходя через дорогу, пользуются мобильными телефонами. Я верю, что новое решение обратит их внимание и повысит безопасность. За ситуацией на таких перекрестках продолжат наблюдение и, если это решение оправдает себя, то LED-ленты оборудуют и на других перекрестках", – сказал Будинас.

С ним согласен представитель компании Gatvių apšvietimas Дангерас Александровас: "Приветствуется внедрение новых решений в систему регулирования новшеств. Эти инновации повышают безопасность на дорогах".

Директор ЗАО Biseris Болесловас Венгрис сказал, что LED-ленты - это дополнительное предупреждение для пешеходов и способ защиты пользователей мобильных телефонов.

"Смартфоны становятся неотъемлемой частью нашей жизни, поэтому мы должны научиться жить с ними. В интернете полно видео, на которых снято, как человек сталкивается со столбом, падает в фонтан или его сбивает машина, и все это из-за того, что он сконцентрировал все внимание на своем телефоне. Горизонтальные светофоры – один из способов привлечения внимания рассеянных пешеходов", – сказал Венгрис.

По его словам, LED-ленты обычно оборудуют там, где наблюдается большой поток молодежи: около школ, университетов, других мест, где собирается молодежь.

По словам Венгриса, LED-ленты уже тестируют в Германии, Дании, Голландии, Австралии и Сингапуре.

По предварительным данным Литовской полиции, в 2018 г. 40% погибших на дорогах - это пешеходы. Большая часть ДТП с летальным исходом произошла в темное время суток. На пешеходных переходах скончались больше 20% пешеходов.