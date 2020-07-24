В Клайпеде свободны только самые дорогие гостиницы, но цены на улицах города не радуют

Дождь обеспокоил и торговцев, из-за осадков и ненастья количество покупателей может уменьшиться. Большинство торговцев уверяет, что цены не меняли, однако покупателей у них немного.

"Плохо начался праздник, Покупателей совсем нет", – сказал мужчина, торгующий различной утварью ручной работы.

Похоже, торговцы говорят правду, около киосков с продуктами и напитками покупателей достаточно. Бокал пива в этом году стоит столько же, сколько и в прошлом – 4 евро. В некоторых местах – 3 евро. Литр кваса – 2,5 евро. Маленькие пончики продают по 12 евро – за большую упаковку, 5 евро – за среднюю и 3 евро – за маленькую.

Развлечения в этом году найти не так-то просто - большая часть мероприятий и выступлений будет длиться не дольше 15 минут. Кроме того, о времени и месте их проведения не сообщают, чтобы не было скопления людей.

В городе машин немало, стоят заторы, нелегко найти место для парковки.

Вероятно, многие приезжие - отдыхающие из Паланги, которым дождь испортил отдых. Вот они и приехали на Праздник моря в Клайпеду. Но есть и те, кто приехал именно на Праздник моря. Об этом свидетельствует система Booking.com.

По данным Booking, в праздничные выходные в Клайпеде заполнены 90% всех мест проживания. Остались лишь роскошные гостиницы и апартаменты. Например, в 4-звездочном Navalis ночь семье с двумя детьми обойдется в 334 евро - это цена со скидкой (полная 408 евро).

В 4-звездочной гостинице Ararat две ночи стоят 324 евро. В Dangė отдых обойдется в 247, а в Aribė - в 221 евро. Обе последние гостиницы находятся рядом с центром.

В частных апартаментах две ночи семье из 4 человек обойдутся в 180-210 евро.

На сайте клайпедской газеты представлены результаты опроса, согласно которым, в празднике намерены принять участие всего 20% клайпедчан. Результаты этого неофициального опроса могут быть еще одним доказательством того, что местные жители игнорируют это мероприятие.