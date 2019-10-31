"Около 11 ч. внезапно пошел дождь, по крыше застучали градины. Это длилось 10 минут. Улицы усыпало льдинками. У нас снега не было, лежат неубранные листья, был очень красивый контраст", – писала DELFI Рита из Клайпеды.
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