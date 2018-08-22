Община деревни Кятвяргяй (Клайпедский район) вместе с представителями общины клайпедчан Bandužiai стали искать источник смрада и считают, что нашли - якобы это дело рук двух компаний - АО Grigeo Klaipėdos kartonasи АО Klaipėdos vanduo.

В редакцию Vakarų ekspresаs обратились клайпедчане, по мнению которых, о проблеме замалчивают, потому что вонь связана с деятельностью компаний мэрии.

Представитель общины деревни Кятвяргяй Раймонда Заборе считает, что смрад исходит из очистительного оборудования АО Grigeo Klaipėdos kartonas с вантузами. Компания Grigeo Klaipėdos kartonas предоставила членам общины схему размещения очистительных колодцев, а АО Klaipėdos vanduo до 20 августа схему жителям не предоставила. "Особенно сильный смрад появился 2-3 недели назад", - сообщает издание.