Община деревни Кятвяргяй (Клайпедский район) вместе с представителями общины клайпедчан Bandužiai стали искать источник смрада и считают, что нашли - якобы это дело рук двух компаний - АО Grigeo Klaipėdos kartonasи АО Klaipėdos vanduo.
В редакцию Vakarų ekspresаs обратились клайпедчане, по мнению которых, о проблеме замалчивают, потому что вонь связана с деятельностью компаний мэрии.
Представитель общины деревни Кятвяргяй Раймонда Заборе считает, что смрад исходит из очистительного оборудования АО Grigeo Klaipėdos kartonas с вантузами. Компания Grigeo Klaipėdos kartonas предоставила членам общины схему размещения очистительных колодцев, а АО Klaipėdos vanduo до 20 августа схему жителям не предоставила. "Особенно сильный смрад появился 2-3 недели назад", - сообщает издание.
Мудрость Пранцкетиса: невырубленный лес гниет
Спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис сказал,...
В Европе от кори умерли 37 человек: врачи объясняют "рекорд" отказом от прививок
По статистике Всемирной организации здравоохранения,...
История инвестиции Габриэлюса Ландсбергиса: как развивался бизнес супруги (26)
Консерватор Габриэлюс Ландсбергис сказал, что взял 750...
Подсудимые в деле о политической коррупции вину не признают, но показания дадут (3)
Подсудимые в деле о политической коррупции: бывшие и...
5600 жителей Литвы получили неприятные известия из "Содры" (6)
Фонд социального страхования " Содра " разослала...
TOP новостей
В воскресенье не хотят работать все продавцы, почему говорят только о крупных сетях? (8)
Несмотря на то, что во время дискуссий обсуждают...
История инвестиции Габриэлюса Ландсбергиса: как развивался бизнес супруги (26)
Консерватор Габриэлюс Ландсбергис сказал, что взял 750...
Глава МИД Литвы: Молотов все еще ждет своего Риббентропа (5)
Министр иностранных дел Линас Линкявичюс призывает...
Лишившийся дочери отец: когда покупал новую Toyota, о таком финале не думал (41)
"Едем домой", – такую запись в Facebook оставил Виргиниюс...
Мудрость Пранцкетиса: невырубленный лес гниет
Спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис сказал,...