В Клайпеде - один конфликт за другим. Не успели решить проблему загрязнения воздуха, связанную с работами по перевалке Klaipėdos jūrų krovinių kompanijа (KLASCO) в западной части города, как жители южной части стали жаловаться на нескончаемый смрад.
© DELFI / Lukas Bartkus

Община деревни Кятвяргяй (Клайпедский район) вместе с представителями общины клайпедчан Bandužiai стали искать источник смрада и считают, что нашли - якобы это дело рук двух компаний - АО Grigeo Klaipėdos kartonasи АО Klaipėdos vanduo.

В редакцию Vakarų ekspresаs обратились клайпедчане, по мнению которых, о проблеме замалчивают, потому что вонь связана с деятельностью компаний мэрии.

Представитель общины деревни Кятвяргяй Раймонда Заборе считает, что смрад исходит из очистительного оборудования АО Grigeo Klaipėdos kartonas с вантузами. Компания Grigeo Klaipėdos kartonas предоставила членам общины схему размещения очистительных колодцев, а АО Klaipėdos vanduo до 20 августа схему жителям не предоставила. "Особенно сильный смрад появился 2-3 недели назад", - сообщает издание.

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