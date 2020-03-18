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В Клайпеде подтверждены еще два случая коронавируса. Об этом в фейсбуке сообщил мэр города Витаутас Грубляускас.
В Клайпеде подтверждены еще два случая коронавируса
© Scanpix

"В Клайпеде подтверждены еще два случая коронавируса. У двоих жителей Клайпедского района, которые вернулись из Австрии. Фронт расширяется, призываем все внимание уделить безопасности врачей, поскольку на этом поле брани, их риск самый большой", – писал в фейсбуке Грубляускас.

Литва: 29 случаев, проверены 935 человек.

Латвия: 71 случай, проверены 2144 человек.

Эстония: 258 случаев, проверены 2020 человек.

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