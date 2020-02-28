По словам Янушониса, в больницу с подозрением на коронавирус доставили 12 человек.

Главврач сказал, что в 6 случаях диагноз не подтвердился, у большинства из них диагностировали грипп.

Ждут результаты анализов еще 6 человек, они должны быть известны в полночь.

"Сейчас госпитализированы 6 человек, все они уезжали за границу", - сказал Янушонис.

Клайпедская больница - единственная в западной Литве больница, которая подготовлена к принятию таких пациентов. Глава больницы подчеркнул, что оборудованы так называемые боксы, места для пациентов, есть все необходимое.

Пока вирус подозревают у 12 человек. Это немного, поэтому нагрузка на врачей не должна быть большой, однако люди беспокоятся и обращаются.

По словам главврача, дома изолированы три врача больницы, которые ездили в Италию кататься на лыжах. Кроме того, в больницу на практику должны были приехать студенты из Италии, но пока их отказались принять.

напомним, что на данный момент в Литве коронавирус диагностирован у одного человека.