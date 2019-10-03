2 октября утром работница одной клайпедской библиотеки пришла на работу и обнаружила под дверью странную коробку. В ней находились четыре щенка, пишет Vakarų ekspresas.
„Vakarų ekspreso“ skaitytojos nuotr.

Это произошло у здания отделения Пимпининкской библиотеки им. Иммануила Канта. На коробке были написано "Щенки" и "Нам 1 месяц".

Коробку видела уборщица, но не заглядывала в нее. Щенков нашла одна из работниц библиотеки.

"Им нужен безопасный и теплый дом, в библиотеке они жить не могут", - написала в фейсбуке библиотекарь.

Библиотекарь Сандра сказала Vakarų ekspresаs, что двоих малышей быстро забрали. Надеются, что вскоре найдутся желающие приютить и еще двоих.

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