Это произошло у здания отделения Пимпининкской библиотеки им. Иммануила Канта. На коробке были написано "Щенки" и "Нам 1 месяц".
Коробку видела уборщица, но не заглядывала в нее. Щенков нашла одна из работниц библиотеки.
"Им нужен безопасный и теплый дом, в библиотеке они жить не могут", - написала в фейсбуке библиотекарь.
Библиотекарь Сандра сказала Vakarų ekspresаs, что двоих малышей быстро забрали. Надеются, что вскоре найдутся желающие приютить и еще двоих.
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