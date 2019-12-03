По данным ежедневника, в детских садах проводят опросы родителей. Их спрашивают, в какой из летних месяцев родители могут не водить детей в детский сад.

"В одних садах просят выбрать один из двух месяцев, в какой они будут отдыхать и не водить детей в детский сад, а в других прямо говорят, что опрос проводят, чтобы будущим летом закрыть оставшиеся дежурные детские сады. Родители в шоке", – сказала председатель Форума родителей Западной Литвы Аушра Зарамбене.

Заведующая отделом просвещения Клайпедского муниципалитета Лайма Прижгинтене сказала, что конкретное решение пока не принято, а это предложение – только один из вариантов.

По ее словам, детям тоже нужен отдых, в дежурных детских садах дети переживают стресс, нередко в такие группы приводят меньше детей, чем планировалось.