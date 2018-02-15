Организаторы сообщили, что проект - творение итальянских художников Marianolight, который был оценен не только художниками света, но и украсил презентацию коллекции Dolce & Gabbana.

Посетителей ждут семь разных световых и музыкальных шоу, среди них и шоу, посвященное столетию Литвы.

Какое произведение прозвучит, пока не сообщается, но будет создана специальная световая сценография. Ворота достигают 24 м в высоту и 200 м в длину.

