Организаторы сообщили, что проект - творение итальянских художников Marianolight, который был оценен не только художниками света, но и украсил презентацию коллекции Dolce & Gabbana.
Посетителей ждут семь разных световых и музыкальных шоу, среди них и шоу, посвященное столетию Литвы.
Какое произведение прозвучит, пока не сообщается, но будет создана специальная световая сценография. Ворота достигают 24 м в высоту и 200 м в длину.
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